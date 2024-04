Las acciones de Trump se desploman tras el anuncio de una venta masiva

Caen aún más las acciones de Trump Media 1:15

(CNN) –– Las acciones de Trump Media & Technology Group se desplomaron nuevamente este lunes, después de que la compañía anunciara otra posible gran afluencia de acciones. La empresa, en dificultades, pierde dinero rápidamente y una nueva oferta de acciones podría ayudarla a mantenerse a flote.

Pero existe una desventaja de regresar al mercado con más acciones: las 21,5 millones de acciones adicionales anunciadas a la venta este lunes sumarían más de un 15% más a las que ya tiene disponibles públicamente el propietario de Truth Social. Eso devaluaría sustancialmente las participaciones de los accionistas existentes, incluida la del expresidente Donald Trump. Y significa que caería el precio de millones de acciones.

Esta nueva medida busca registrar todas las acciones relacionadas con la fusión que permitió llevar a Trump Media a la bolsa, incluidas aquellas que están vinculadas a las garantías. Las garantías le otorgan al titular el derecho a comprar acciones de una empresa a un precio determinado.

"La creencia es que van a cambiar la garantía por una acción y luego venderán inmediatamente esa acción", dijo John Rekenthaler, vicepresidente de investigación de Morningstar.

Matthew Tuttle, director ejecutivo de Tuttle Capital Management, dice que el liderazgo sería “estúpido” si no vendiera más acciones, aunque la medida molestará a los accionistas.

publicidad

Las acciones de TMTG cayeron más del 18% la tarde de este lunes. El precio de las acciones se había disparado en los últimos meses en anticipación a la fusión de una empresa de adquisición de cheques en blanco con el negocio de medios de Trump. Pero ha perdido más del 60% de su valor desde su nivel máximo el 26 de marzo, el día después de que se completara la fusión y comenzara a cotizar públicamente como TMTG.

Aún así, la caída de las acciones por esta medida reciente probablemente será temporal, dice Tuttle.

“Esto va a enojar a algunas personas. Otras personas podrían verlo e intentar comprar el fondo", dijo. “Mientras Trump esté en las noticias de alguna manera, esto será un stock de memes. La gente va a negociarlo".

Los accionistas, incluido Trump, ya han visto disminuir el valor de sus participaciones desde que la empresa salió a bolsa.

Cualquiera que haya comprado Trump Media en su cierre máximo de US$ 66,22 el 27 de marzo ha perdido más de la mitad de su dinero. Las fuertes caídas han hecho mella en el patrimonio neto de Trump. La participación del expresidente estaba valorada en US$ 5.200 millones al cierre máximo del precio de las acciones de Trump Media. Hasta el lunes por la mañana, se había desplomado a unos US$ 2.300 millones. El patrimonio neto de Trump cayó alrededor de US$ 400 millones el lunes debido al desplome de las acciones.

La nueva medida también busca registrar más de 146 millones de acciones en poder de algunos accionistas para su reventa, incluidas el total de 114,8 millones de acciones de Trump: 78,8 millones de acciones actuales y los 36 millones de acciones potenciales que podrían otorgarse si el precio se mantiene por encima de cierto nivel.

Aunque no podrán vender esas acciones de inmediato, esta decisión significa que están un paso más cerca de poder hacerlo una vez que se eliminen el resto de las prohibiciones, incluido un período de bloqueo de seis meses, dice Michael Ohlrogge, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Por qué las acciones de Trump Media son tan volátiles

Hay varias razones detrás de la sorprendente volatilidad de las acciones. La empresa está vinculada a Trump, una figura política polarizadora cuya asociación con las acciones ha atraído el escrutinio. El debut público de Trump Media también marcó el regreso del expresidente a Wall Street después de años de obstáculos regulatorios y legales.

Los expertos han advertido a los inversores minoristas que tengan cuidado si deciden negociar las acciones, especialmente porque la empresa no tiene los fundamentos para respaldar su altísima valoración. Trump Media perdió 58 millones de dólares en 2023 y obtuvo sólo 4,1 millones de dólares en ingresos.

Trump posee actualmente más del 57% de las acciones de la empresa. A menos que comprara acciones en la nueva oferta pública, Trump poseería poco menos de la mitad de las acciones que cotizan en bolsa de la compañía después de que emita más acciones.

Pero la empresa necesita dinero. Ha dicho que tiene dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar operando. La empresa genera pocos ingresos, está perdiendo millones de dólares y también está perdiendo a muchos de sus usuarios.

Aunque la oferta de acciones no estuvo directamente relacionada con el juicio penal de Trump que comenzó este lunes, la compañía señaló en una advertencia a los posibles inversores que los procedimientos legales en curso de Trump representan un riesgo para la reputación y la marca de la compañía.

“El presidente Donald J. Trump es objeto de numerosos procedimientos legales. "Un resultado adverso en uno o más de los procedimientos legales en curso podría afectar negativamente a TMTG", señaló la empresa. "Si el presidente Donald J. Trump dejara de poder dedicar mucho tiempo a Truth Social, el negocio de TMTG se vería afectado negativamente".

Matt Egan de CNN contribuyó a este reporte.