La victoria de un corredor chino en la media maratón de Beijing deja la sospecha de que sus rivales parecieran dejarlo ganar

La victoria del corredor chino He Jie suscitó dudas entre el público por un gesto de los corredores africanos que parecieron ralentizar deliberadamente la marcha para dejarlo ganar.

(CNN) -- La victoria del corredor chino He Jie este domingo en el Medio Maratón de Beijing enfrenta una investigación después de que su triunfo fuera puesto en duda por internautas chinos porque un trío de corredores africanos pareció ralentizar deliberadamente la marcha para dejarlo ganar.

Un video del final de la carrera muestra cómo el keniano Willy Mnangat se vuelve hacia He y le hace un gesto para que se adelante mientras los cuatro hombres corren codo con codo a pocos metros de la línea de meta.

El explusmarquista mundial de 5 km, Robert Keter, también de Kenya, parece entonces hacer señas a He para que adelante al pelotón, mientras indica a su compatriota y al etíope Dejene Hailu que se queden atrás.

El corredor chino cruzó la línea de meta en 1:03:44 y se hizo con el primer premio, de US$ 5.500, mientras que el trío africano se situó a un segundo de distancia.

El video muestra a los corredores africanos aplaudiendo la victoria de He y dándole palmaditas en la espalda, aunque el campeón de maratón de los Juegos Asiáticos parece menos entusiasmado a pesar de ganar su primera media maratón competitiva.

He, de 25 años, que ha batido dos veces el récord chino de maratón en los dos últimos años, declaró a la prensa tras la carrera que "no estaba en mi mejor estado competitivo", pero no se refirió al polémico final.

Algunos internautas chinos pidieron una investigación sobre la carrera, mientras que otros exigieron medidas a los organizadores.

"Las llamadas 'costumbres del mundo' no deben empañar la equidad de la competición en el deporte. La equidad es siempre la esencia del espíritu deportivo", afirmó un usuario en la plataforma social Weibo.

Otro comentario popular decía: "Apoyo una investigación, el juego limpio es vital", y el usuario añadía que esperaba que las autoridades "puedan dar una explicación clara para mantener la limpieza de la competición y respetar los esfuerzos de los atletas".

En un comunicado emitido este lunes, los organizadores de la carrera, la Oficina Municipal de Deportes de Beijing y la Asociación China de Atletismo, afirmaron que concedían "gran importancia" al asunto y que estaban llevando a cabo una investigación.

La empresa deportiva china Xstep, que patrocina tanto a He como el Medio Maratón de Beijing, declaró al medio estatal The Paper que la situación "está siendo investigada y verificada por múltiples partes".

"Se comunicará más información lo antes posible", declaró Xstep al citado medio.

Algunos observadores coincidieron en que el final de la carrera parecía inusual.

"Es una mala imagen, se mire por donde se mire", dijo el analista deportivo Mark Dreyer, autor de "Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best".

"Una cosa es que cuatro corredores que corren justo al final se den la mano o crucen la línea juntos en una muestra de deportividad. Eso no es lo que vimos.

"No es una llegada al sprint para nadie que no sea He Jie. No hace falta ser un genio ni un experto en carreras para darse cuenta".

He, natural de la región de Ningxia, en el noroeste de China, está considerado uno de los corredores de fondo más prometedores del país. Ocupa el puesto 77 en el ranking mundial de maratón masculino de la Asociación Mundial de Atletismo y se espera que lidere a los corredores asiáticos en los próximos Juegos Olímpicos de Verano de París 2024.

"He Jie es un atleta de élite", afirma Dreyer. "No necesita este tipo de caridad".