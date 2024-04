Grimes se disculpa por su desastroso concierto en Coachella

Los artistas latinos que han triunfado en el festival Coachella 1:38

(CNN) -- La cantante canadiense Grimes pidió disculpas a sus fans este sábado después de que su actuación en Coachella se viera afectada por problemas técnicos que le hicieron gritar al micrófono con frustración.

"Quiero disculparme por los problemas técnicos del concierto de esta noche", escribió en X, antes conocido como Twitter.

"Para ahorrar tiempo, esta ha sido una de las primeras veces que he subcontratado cosas esenciales, como los bpm de rekordbox y dejar que otra persona organice las pistas en la tarjeta sd, etc.", añadió, refiriéndose al software de DJ necesario para reproducir su música, que mezcla elementos de synthpop y techno.

En videos publicados en las redes sociales se puede ver a Grimes, cuyo nombre real es Claire Boucher, gritando de frustración varias veces, parando canciones y explicando al público que todas sus pistas tienen "el doble de tempo", lo que le dificulta mezclarlas.

Al final, la actuación se interrumpió antes de tiempo y Grimes abandonó el escenario a mitad de su popular canción "Genesis", según medios como Variety.

Más tarde lo describió en su disculpa como "un caos sónico por mi parte intentando adivinar cómo sonaban las cosas para ustedes".

El incidente generó una reacción mixta en línea, con un post viral en X expresando simpatía por Grimes experimentando la "versión de los músicos de las pesadillas en las que se te caen los dientes y todo el mundo se ríe", mientras que otros criticaron a la cantante por aparecer sin preparación en uno de los mayores festivales del año.

Grimes añadió en su disculpa que "organizará personalmente todos los archivos la semana que viene", antes de su actuación en el segundo fin de semana de Coachella, y que había algunas "buenas lecciones aprendidas".

"No permitiré que vuelva a ocurrir algo así", dijo. "He pasado meses preparando este espectáculo, haciendo música y visuales, y hay que admitir que no estoy en el mejor estado de ánimo en este momento. Pero la semana que viene será perfecta, todo pasará por mis manos".

"¡Por favor, perdónenme! Con amor, siempre".