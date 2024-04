Billie Eilish y Shakira. Getty Images

(CNN) -- Este viernes fue una noche llena de acontecimientos en el desierto, cuando Shakira y Billie Eilish pasaron inesperadamente por Coachella.

Eilish fue la artista sorpresa durante la presentación principal de Lana Del Rey, subiendo al escenario para hacer un dueto en una interpretación de la canción característica de Del Rey, “Video Games”. La pareja también cantó junta en “Ocean Eyes” de Eilish.

Eilish viene de lograr el gran éxito de ganar premios Grammy y Oscar consecutivos por su canción "What Was I Made For?" de la banda sonora de la película “Barbie” que marcó el 2023.

Mientras tanto, en la presentación de Bizarrap en Coachella, la superestrella Shakira sorprendió a los asistentes al concierto con una interpretación de “La Fuerte” y su éxito “Bzrp Music Sessions, Vol. 53.”

Durante su presentación, Shakira también anunció una gran noticia: pronto se embarcará en una nueva gira mundial, llamada “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, en promoción de su último álbum de estudio del mismo nombre.

No Doubt, Doja Cat y el rapero Tyler, The Creator también encabezan el festival de Coachella, con otros artistas notables como Peso Pluma, Ice Spice, Blur, Sublime y J. Balvin programados para ocupar uno de los muchos escenarios del festival.

Este sábado veremos el primer concierto de No Doubt juntos en nueve años.

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley se lleva a cabo en Indio, California, durante los fines de semana del 12 y 19 de abril.