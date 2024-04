EE.UU. reinstaura sanciones contra el sector petrolero y de gas de Venezuela 5:24

(CNN Español) -- El Gobierno de Estados Unidos reinstauró el miércoles las sanciones contra el sector del petróleo y el gas de Venezuela.

Las sanciones estaban suspendidas desde octubre de 2023 gracias a la llamada licencia 44, que concedió EE.UU en ese momento. Sin embargo, Washington decidió ya no extender esta licencia debido a preocupaciones relacionadas con la democracia en Venezuela.

¿Cuáles son las sanciones en el sector petrolero contra el Gobierno de Nicolás de Maduro? A continuación, te presentamos las principales claves del tema.

Las sanciones contra el sector energético (petróleo y gas) de Venezuela

¿Cuál fue su origen y cuánto tiempo llevan?

En agosto de 2017, el Gobierno estadounidense del entonces presidente Donald Trump impuso sanciones sectoriales contra Venezuela.

publicidad

Dichas sanciones –que llegaron luego de otras sanciones impuestas a Maduro y más funcionarios– se centraban en el sector financiero del país sudamericano.

En específico, esas sanciones prohibían a los bancos de EE.UU. comprar nuevos bonos del Gobierno venezolano y su compañía estatal petrolera PDVSA. La orden también limitaba las transacciones con bonos existentes propiedad del sector público venezolano.

En enero de 2019, las medidas alcanzaron al sector petrolero venezolano después de que Washington reconociera a Juan Guaidó como presidente interino del país sudamericano, después de que EE.UU., la Unión Europea y los países de la región reunidos en el Grupo de Lima desconocieran la legitimidad de las elecciones presidenciales venezolanas de diciembre de 2018.

A finales de enero de 2019, el entonces asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, y el entonces secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, anunciaron formalmente sanciones contra PDVSA.

¿Cuáles eran las sanciones?

Con las sanciones, explicó Mnuchin, cualquier compra de petróleo venezolano por parte de entidades de EE.UU. haría que todo el dinero se depositara en cuentas bloqueadas.

El funcionario añadió que las sanciones "ayudarían a evitar que el [presidente venezolano Nicolás Maduro] desvíe los activos de Venezuela y que se preserven estos activos para el pueblo de Venezuela".

“Seguiremos exponiendo a la corrupción de Maduro y la acción de hoy –dijo entonces– asegura de que ya no eludirán ni usarán los activos del pueblo venezolano, US$ 7.000 millones en activos, y otros US$ 11.000 millones en exportaciones en los próximos años”, dijo Bolton.

En pocas palabras, las sanciones tenían como fin impedir los negocios estadounidenses con PDVSA y, por tanto, con el sector energético venezolano.

Al conocer las sanciones, Maduro dijo que, con esa acción, el Departamento del Tesoro de EE.UU. intentaba "robar la estatal PDVSA" de la mano de los venezolanos. Maduro calificó las sanciones como "ilegales" e "inmorales".

Licencia 44: Estados Unidos levanta las sanciones

El respiro al sector del petróleo y el gas de Venezuela llegó en octubre de 2023, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la suspensión de algunas sanciones comerciales contra Venezuela, entre ellas las petroleras.

El levantamiento de las sanciones se dio luego de que el Gobierno de Maduro y la oposición venezolana alcanzaran un acuerdo en Barbados para celebrar elecciones libres y justas en 2024.

Para dejar sin efecto las sanciones en el sector energético, EE.UU. concedió la licencia 44. ¿Qué efectos tenía?

Permitía a la mayoría de las compañías petroleras de EE.UU. hacer negocios en Venezuela.

También autorizaba a PDVSA vender su petróleo en Estados Unidos y utilizar su sistema financiero para pagar a acreedores y cobrar deudas.

El fin de la licencia 44

La licencia 44 entró en vigor el 18 de octubre de 2023 y tenía una vigencia de seis meses, es decir, hasta este jueves 18 de abril.

Esta medida estaba sujeta a revisión en el marco de los acuerdos alcanzados en Barbados entre Maduro y la oposición en octubre.

Sin embargo, EE.UU. anunció el miércoles 17 de abril de 2024 que la licencia 44 expiraría automáticamente en la fecha establecida y se restaurarían las sanciones debido a que el Gobierno venezolano “no abrió el proceso democrático”, tal como se había comprometido con la oposición.

Estados Unidos no cerró la puerta del todo al diálogo con Maduro y está buscando “una conversación pragmática para reencaminar el proceso”, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto.

Por su parte, Maduro dijo que las sanciones de Estados Unidos no impedirán que la economía de Venezuela crezca.

"No hay ninguna sanción, ninguna amenaza que hoy pueda dañar el esfuerzo por construir un nuevo modelo económico productivo porque hoy no dependemos de nadie en este mundo", comentó el presidente durante una exposición televisada que promueve el crecimiento agroindustrial.

En sustitución de la licencia 44, el Gobierno estadounidense anunció la emisión de la licencia 44-A, la cual otorga 45 días a las empresas que ya estaban haciendo negocios bajo la licencia 44 para que disminuyan sus actividades en Venezuela.

EE.UU. dejará en vigor la licencia 41, concedida en noviembre de 2022, que permite a Chevron exportar crudo venezolano gracias a una asociación que mantiene con Petróleos de Venezuela.

-- Con información de Gonzalo Zegarra, Osmary Hernández, Michael Ríos y José Álvarez.