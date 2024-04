Esta captura de pantalla de un video publicado en Telegram por Vasiliy Anokhin, gobernador de la región de Smolensk en Rusia, muestra un depósito de combustible en llamas el 20 de abril. El vídeo ha sido geolocalizado por CNN. (Vasiliy Anokhin/Telegram)

(CNN) -- Ucrania lanzó ataques contra ocho regiones rusas con drones de largo alcance en las primeras horas del sábado, teniendo como objetivo un depósito de combustible y subestaciones eléctricas, según un comunicado de una fuente de los servicios especiales ucranianos.

Los ataques nocturnos, que fueron confirmados por el Ministerio de Defensa ruso, se producen en medio de un renovado esfuerzo de Moscú para desactivar la infraestructura energética de Ucrania y sumir a sus ciudadanos en la oscuridad, utilizando las gélidas temperaturas como arma de guerra.

“El Ministerio de Defensa ruso se queja de que decenas de drones ucranianos aparecieron en unas ocho regiones: Belgorod, Bryansk, Kursk, Tula, Smolensk, Ryazan, Kaluga e incluso la región de Moscú. Al menos tres subestaciones eléctricas y una instalación de almacenamiento de combustible resultaron dañadas y se incendiaron”, dijo la fuente, añadiendo que los ataques fueron parte de una operación conjunta del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la Inteligencia de Defensa y las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

La fuente añadió que el objetivo era la “infraestructura energética que alimenta las instalaciones militares-industriales rusas” y que "algunas zonas experimentaron problemas con el suministro de energía y agua tras los ataques”.

Un video compartido en redes sociales mostró las consecuencias de los ataques con aviones no tripulados contra un depósito de combustible en la región rusa de Smolensk, que se incendió en las primeras horas del sábado.

“Hacia las 2 de la madrugada se produjo un intento de ataque por parte de vehículos aéreos no tripulados ucranianos contra una instalación de combustible y energía en el distrito de Kardymovsky. Las fuerzas de defensa aérea derribaron los aparatos aéreos. Se está aclarando la información sobre las víctimas”, escribió en Telegram el gobernador de la región de Smolensk, Vasili Anokhin.

Según Anokhin, los restos del dron que cayeron provocaron un incendio en un tanque de combustible y lubricantes, y equipos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia estaban respondiendo al incendio.

En una publicación separada, el gobernador de Smolensk informó que las defensas aéreas repelieron otro ataque de vehículos aéreos no tripulados contra el centro regional el sábado por la mañana.

El Ministerio de Defensa ruso informó haber interceptado un dron sobre la región de Smolensk y dijo que sus sistemas de defensa aérea interceptaron o destruyeron 50 drones ucranianos el día anterior.

Aleksandr Bogomaz, gobernador de la región de Bryansk en el suroeste Rusia, informó el sábado que “un dron ucraniano derribado provocó un incendio en una instalación de infraestructura energética”.

"Las unidades de bomberos y rescate y los equipos de emergencia de PJSC Rosseti están operando en el lugar, asegurando el suministro ininterrumpido de energía a los consumidores", dijo Bogomaz en una actualización de Telegram este sábado.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado los ataques con aviones no tripulados en lo profundo del territorio ruso, dirigidos a infraestructuras energéticas como refinerías y terminales petroleras, así como aeródromos. Después de los ataques a tres refinerías a mediados de marzo, una fuente de defensa ucraniana le dijo a CNN que Ucrania está "implementando una estrategia bien planificada para disminuir el potencial económico ruso".

Los ataques han sido posibles gracias al uso de drones con mayor alcance y capacidades más avanzadas, algunos de los cuales incluso han comenzado a integrar una forma básica de inteligencia artificial para ayudarlos a navegar y evitar ser bloqueados, dijo una fuente cercana al programa de drones de Ucrania a CNN.

La noticia de los ataques con drones llega cuando la situación en el frente oriental de Ucrania ha “empeorado significativamente”, dijo hace unos días el máximo comandante militar, Oleksandr Syrskyi, un mensaje respaldado por evidencia en video, analistas y entrevistas realizadas por CNN con soldados ucranianos.

Los ucranianos esperaban el sábado a la espera de una votación muy esperada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que finalmente podría desbloquear casi US$ 61 mil millones en ayuda militar para el país, mientras las tropas de primera línea se retiran de terrenos clave o son atacadas desde el aire mientras intentan conservar las ciudades importantes.

De ese total, unos US$ 23.000 millones se utilizarían para reponer armas, arsenales e instalaciones estadounidenses, y más de US$ 11.000 millones financiarían las actuales operaciones militares estadounidenses en la región. Casi US$ 14 mil millones incluidos en el proyecto de ley ayudarían a Ucrania a comprar sistemas de armas avanzados y otros equipos de defensa.