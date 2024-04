Escucha por qué estos rusos están luchando por Ucrania 1:21

(CNN) -- Abrieron la caja un domingo de finales de marzo y vieron por primera vez a Asfan Mohammed desde que partió de la India rumbo a Rusia cuatro meses antes.

Iba mejor vestido que cuando partió: un traje negro, camisa blanca, corbata y zapatos sustituían al atuendo informal que había llevado cuando su familia y amigos lo despidieron.

Pero tenía que ser enterrado de acuerdo con sus creencias musulmanas, así que había que preparar su cuerpo y quitarle la ropa limpia.

Fue entonces cuando Imran Mohammad, de 41 años, vio el alcance de lo que le había ocurrido a su hermano de 31 años mientras luchaba para las fuerzas armadas rusas en la invasión de Ucrania de Vladimir Putin.

"Vi agujeros en la parte posterior de su hombro, sus costillas hasta la parte inferior de su espalda", dijo Imran a CNN.

publicidad

"Había entre seis y siete agujeros causados por el ataque de un dron. Le atravesó el cuerpo. Había daños internos. Se rompió dos dientes".

Y ahora esta familia unida de Hyderabad, en el sur de la India, también estaba rota. Un marido, padre y sostén de familia que ya no está.

El negocio de Imran también estaba en ruinas, deteriorado por el abandono, ya que había centrado todas sus energías en averiguar qué le había ocurrido a su hermano en el campo de batalla del conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Imran anotó la hora.

"Abrí la caja a las 11 de la mañana del domingo. Cuando vi su cuerpo por primera vez, me di cuenta de que ya no estaba", dijo.

"Mis esfuerzos por buscar a mi hermano, mi lucha de dos meses por mi hermano, llegó a un final doloroso. Quería reaccionar mirando su cadáver, pero no pude. Me quedé totalmente entumecido".

Un sueño perdido

Asfan se encontró con un destino improbable, uno que su familia nunca podría haber imaginado, cuando Putin ordenó la entrada de tropas rusas en Ucrania en febrero de 2022.

Por aquel entonces, el padre de dos hijos regentaba una tienda de ropa, una de las casi 300 de la cadena Allen Solly en India, donde vendía ropa para niños, esmóquines para bodas y casi todo lo demás.

Llevaba allí ocho años, dice su hermano.

No era el peor trabajo, pero Asfan quería más para su mujer y sus dos hijos, de 2 y 8 meses. Y soñaba con sacarlos de Hyderabad.

"Quería trabajar en Australia", donde vivían su cuñada y su familia, cuenta Imran. " Le llamaban a él y a su familia de allí".

Pero eso significaba que Asfan necesitaría una alta puntuación en el International English Language Testing System (IELTS), que mide la competencia de los hablantes no nativos.

"Hizo el IELTS. No le fue bien", cuenta Imran. "Se sintió desmotivado. Volvió a intentarlo".

No funcionó, dijo Imran.

Pero unos videos en YouTube sobre oportunidades de trabajo en Rusia dieron nuevas esperanzas a Asfan, y se puso en contacto con una agencia de empleo, dijo su hermano.

"Iba a trabajar como taxista o repartidor en Rusia; ese proceso estaba en marcha", dijo Imran.

"Entonces, un par de días después, los agentes le dijeron que había vacantes para puestos de ayudante y seguridad en el ejército ruso". Los agentes le aseguraron que ese era el mejor trabajo. Dijeron que en un año podría conseguir un pasaporte ruso y una cédula nacional con los que podría moverse por los países vecinos".

Asfan pensó que eso podría ser un trampolín hacia la vida soñada de su familia en Australia, dijo su hermano.

En lugar de eso, su elección le llevó al gélido paisaje de Ucrania, marcado por las batallas.

Lavado de cerebro

Asfan ocultó sus planes a su familia y amigos hasta que fue demasiado tarde para dar marcha atrás, según Imran, que dijo que sólo supo que su hermano se marchaba tres días antes de partir hacia Rusia, el 9 de noviembre del año pasado.

Para entonces, Asfan había pagado más de 1.800 dólares a los reclutadores, que le pidieron que no hablara con nadie, ni siquiera con su familia, sobre su intención de viajar.

"Le habían lavado tanto el cerebro... Le advirtieron de que podían deportarle desde Rusia, desde el aeropuerto", dijo Imran. "Intenté por todos los medios impedírselo".

Tras una ruta con múltiples escalas que le llevó por otras ciudades indias y Emiratos Árabes Unidos, Asfan llegó a Moscú el 12 de noviembre.

Un día después, firmó unos papeles -en ruso, que no sabía leer- por los que se comprometía a trabajar, dijo su hermano.

"Confiaba demasiado en los agentes", dijo Imran.

Mientras tanto, India, que no tiene ninguna ley que impida a sus ciudadanos servir en el ejército de un Estado extranjero, ha reconocido que varios de sus nacionales han estado luchando para Rusia en Ucrania.

En una declaración de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores indio dijo que conseguir que esos nacionales fueran dados de baja anticipadamente del ejército ruso era una "prioridad absoluta". El mes pasado, el Ministerio declaró a la CNN que había estado en contacto permanente con las autoridades rusas para conseguirlo.

Pero para algunos, esos esfuerzos llegarían demasiado tarde. Un portavoz del Ministerio dijo a CNN que al menos dos indios han muerto en el conflicto.

A principios de marzo, la Oficina Central de Investigación de India (CBI, por sus siglas en inglés) declaró que había desarticulado importantes redes de trata de personas que embaucaban a hombres para que realizaran trabajos militares en Rusia, con 35 casos identificados.

"Los ciudadanos indios víctimas de la trata fueron entrenados en funciones de combate y desplegados en bases del frente en la zona de guerra entre Rusia y Ucrania en contra de sus deseos", afirmaba la declaración de la CBI.

Al frente de batalla

Según Imran, Asfan no le dijo a su hermano cuándo iba a ser enviado a Ucrania, pero se puso en contacto con él el 1 de diciembre, justo cuando se dirigía al campo de batalla.

Asfan buscaba una salida, dijo Imran.

"Me pidió que hablara con los agentes", dijo Imran. "Le prometí que haría todo lo posible".

Fue la última vez que se hablaron.

"Los militares no estaban en contacto con estos agentes", dijo Imran.

"Estos agentes engañaron a los chicos y pusieron sus vidas en peligro", dijo, refiriéndose a Asfan y a otros indios enviados a la guerra.

Semanas de incertidumbre, luego incredulidad

El 23 de enero, Imran recibió un mensaje de voz de uno de esos hombres indios desplegados junto a Asfan.

El hombre, que dijo haber resultado herido en combate, le dijo a Imran que había encontrado a Asfan, que también había resultado herido, dentro de una casa en Ucrania un día antes.

Según Imran, el hombre le dijo que no podía recoger a su hermano "por los drones que los rodeaban", pero que había informado del estado de Asfan a un equipo médico ruso.

Las fuerzas ucranianas han utilizado drones comerciales reconvertidos contra sus oponentes rusos con efectos devastadores en los frentes, ya sea lanzando granadas desde el aire o utilizándolos como bombas teledirigidas.

Dos días después, Imran dijo que visitó a su diputado para intentar que los funcionarios indios ayudaran a su hermano herido. Pero las súplicas al gobierno quedaron sin respuesta.

La embajada india en Moscú respondió finalmente que estaba estudiando el caso.

El 6 de marzo, en una visita a la oficina de su diputado, Imran recibió la noticia que tanto temía.

"Llamamos al número de emergencias de la embajada india (en Moscú). En cuanto mencioné el nombre de Asfan por teléfono, me dijeron que había muerto. No tuve fuerzas para hablar con ellos", dijo.

"No quería creer lo que decían".

Aún no tenía pruebas visuales de la muerte de Asfan, pero tenía que transmitir lo que había averiguado al resto de la familia.

La mujer de Asfan "estuvo inconsciente durante tres horas", dijo Imran. "Lloró toda la noche".

La familia de Asfan ha enterrado su cuerpo, pero están marcados por una guerra muy lejana.

Imran dice que le duele mirar a los hijos pequeños de su hermano, que nunca conocerán a su padre. Y afirma que su propio futuro es incierto.

"Esto ha durado cuatro meses, 24 horas al día", dice. "Ha sido la peor etapa por la que he pasado. Ya no hay vida personal. No me queda ninguna amistad. Sólo he cuidado de mi familia".

Y uno de ellos, su hermano, se ha ido para siempre.