(CNN) -- La costa occidental de Java, en Indonesia, es popular entre los surfistas por sus olas de fama mundial. También hay un majestuoso mundo submarino que explorar. Pero es imposible surfear o bucear sin encontrarse con botellas de plástico, vasos de un solo uso y envoltorios de comida.

La basura a veces forma islas en el mar, y gran parte llega a tierra, acumulándose en montículos en la playa.

El mundo produce unos 400 millones de toneladas métricas de residuos plásticos al año. Cada día se vierten al mar, ríos y lagos el equivalente a 2.000 camiones cargados de plástico.

A pesar de los esfuerzos mundiales por alargar la vida de los productos de plástico, solo se recicla el 9% de ellos. La mayoría de los residuos plásticos terminan en vertederos o se envían a lugares como Indonesia y otros países del sudeste asiático, muchos de los cuales ya se están ahogando en su propia contaminación plástica.

Limpiar las playas de basura en Indonesia no es tarea fácil. El país es el segundo mayor productor mundial de residuos plásticos. Al ser el archipiélago más largo del mundo (se extiende la misma distancia que de Londres a Nueva York), Indonesia tiene una costa inmensa y una superficie marina tres veces mayor que la terrestre, por lo que 12 millones de personas dependen de la pesca.

Sin servicios estatales adecuados para mantener las playas limpias de basura, las comunidades pesqueras están en primera línea de la limpieza.

La playa de Loji, en la isla indonesia de Java, es una de las más contaminadas del país.

La playa de Loji, enclavada en una bahía de Java Occidental, es especialmente propensa a acumular plásticos. Las corrientes marinas arrastran los residuos a la bahía, donde quedan atrapados y acaban en la arena.

"Aquí no vive una verdadera comunidad. No hay una carretera adecuada a la playa, así que no hay gente local que la limpie adecuadamente, como se ve en otras partes del país", afirma Edu Ponces, fotógrafo residente en Barcelona. "La playa de Loji nos está diciendo algo: si decidimos no hacer más con los residuos plásticos, esto es lo que el mar nos devolverá".

Marsinah es una mujer indonesia que recoge parte de los residuos plásticos de la playa de Loji. Luego intenta venderlos a centros informales de reciclaje: es la única forma que tiene de obtener ingresos desde que murió su marido. A veces, el gobierno local compra los residuos que ella y otros recogen, aunque no tengan ningún uso, solo para que puedan ganarse la vida.

Más abajo en la costa de Java, en la playa de Pangadaran, Rahmat Hidayat tiene un trabajo importante: sale en el barco a echar las redes, que luego recogerán sus colegas. Dice que capturan menos peces que antes y que cada vez hay más plástico en sus redes.

Él y sus compañeros pasan horas separando el plástico y el pescado después de una captura. Cada vez más, los plásticos y los pequeños microplásticos se abren paso en la cadena alimentaria a medida que los peces entran en contacto habitual con los residuos plásticos del océano.

Para detener este círculo vicioso, algunos pueblos pesqueros tradicionales están recurriendo a otros medios para sus capturas.

Indonesia es uno de los varios países del Sudeste Asiático que han endurecido sus normas sobre importación de residuos plásticos para evitar convertirse en vertederos de plástico para países como China, EE.UU. y la Unión Europea. Indonesia solo permitirá el envío de productos totalmente reciclables, pero su vecina del norte, Tailandia, ha ido más lejos: prohibirá todos los envíos de residuos plásticos a partir de 2025.

Al mismo tiempo, la Unión Europea prohibirá la exportación de residuos plásticos a los países en desarrollo para 2026. Irónicamente, esto ha provocado un aumento de las exportaciones de residuos plásticos de la Unión Europea al Sudeste Asiático, ya que las empresas europeas se apresuran a descargar sus residuos antes de la fecha de entrada en vigor de la prohibición.

Ponces, el fotógrafo, dice que ver montones de plástico en los centros de reciclaje de Bangkok le dejó una profunda impresión y reforzó lo enorme que es este problema mundial.

"Terminé de tomar estas fotos, fui a la tienda y me compré un sándwich que venía envuelto en plástico, y me di cuenta de que yo también soy parte del problema. Todos tenemos que cambiar esto", afirma.

"El océano se ha convertido en la principal zona de batalla de la crisis climática y medioambiental. Llevamos más de un año batiendo todos los días récords de temperatura en los mares. Y la acidificación está cambiando tantas cosas en los océanos del mundo. Hay mucha muerte en el océano, pero no la vemos: todo ocurre bajo el agua", afirma.

"Pero el problema de los plásticos llega a la costa y es solo una forma de mostrar a la gente lo que está ocurriendo en nuestros mares".

Créditos

Fotógrafo: Edu Ponces/RUIDO Photo

Redactora: Angela Dewan

Editores fotográficos: Sarah Tilotta y Will Lanzoni