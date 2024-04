La Corte Suprema debatió si es un castigo "cruel e inusual" que las ciudades multen a las personas sin hogar

El reverendo Dr. William J. Barber, II habla junto a manifestantes que protestan ante la Corte Suprema de EE.UU. en apoyo de las personas sin hogar mientras la Corte escucha el caso de la ciudad de Grants Pass contra Johnson, que podría hacer ilegal dormir al aire libre, en Washington, el 22 de abril. Crédito: Saul Loeb/AFP/Getty Images

(CNN) -- La Corte Suprema debatió el lunes durante más de dos horas y media la cuestión de si multar a las personas sin hogar es un castigo "cruel e inusual" que viola la Octava Enmienda.



Varios de los jueces parecían preocupados por la perspectiva de criminalizar a las personas sin hogar, pero también les preocupaba limitar la capacidad de una ciudad para regular la salud pública o los riesgos de incendio en los campamentos de personas sin hogar en todo el país.

"Dormir es una necesidad biológica. Es como respirar", dijo la juez Elena Kagan. "Se puede decir que respirar también es una conducta, pero es de suponer que no se pensaría que está bien criminalizar la respiración en público. Y para una persona sin hogar que no tiene dónde ir, dormir en público es algo así como respirar en público".

Gran parte de la discusión se centró en si las ordenanzas "antiacampada" de Grants Pass, Oregon, prohibían conductas, como dormir con ropa de cama en un espacio público, o la condición de ser una persona sin hogar. La ciudad, de 38.000 habitantes, sostiene que las normas se centran estrictamente en la conducta, pero los demandantes sostienen que su aplicación se ha centrado en las personas sin hogar.

La policía multa regularmente a personas que duermen en parques y otros espacios públicos en virtud de esas ordenanzas. Cada infracción conlleva una multa de US$ 295, que aumenta a más de US$ 500 si no se paga.

El caso es el recurso más importante que ha llegado a la Corte Suprema en décadas en relación con estadounidenses sin hogar, y está siendo seguido de cerca por ciudades y estados de todo el país que se enfrentan a un fuerte aumento del número de personas que viven en la calle.

En una noche cualquiera, más de 650,000 personas en Estados Unidos se encuentran en condición de falta de vivienda, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Esa cifra aumentó un 12% de 2022 a 2023.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y otros miembros de la mayoría conservadora del tribunal plantearon una serie de preguntas que señalaban que la ordenanza no dice explícitamente nada sobre la prohibición de las personas sin hogar, y que definir el estado de alguien como "sin hogar" puede ser complicado porque puede cambiar cada noche.

"Comer es una función humana básica que la gente tiene que hacer, igual que dormir", dijo Roberts. "Si alguien tiene hambre y nadie le da comida, ¿se le puede procesar si irrumpe en una tienda para conseguir algo de comer?".

Edwin Kneedler, representante del gobierno de Biden en el caso, dijo que el gobierno podía "absolutamente" procesar a alguien en esa situación.

Varios miembros del tribunal, tanto conservadores como liberales, parecieron debatirse sobre cómo trazar la línea divisoria entre estatus y conducta. Esa distinción es especialmente importante porque una decisión de la Corte Suprema de 1962 consideró que una ley de California que penalizaba la drogadicción, en contraposición a la posesión de drogas, constituía un castigo "cruel e inusual" en virtud de la Octava Enmienda porque la ley intentaba castigar la condición de una persona.

Varios residentes de la ciudad que vivían sin hogar demandaron a Grants Pass. El Tribunal de Apelación del 9° Circuito de EE.UU. concordó, sosteniendo que la ciudad no podía "aplicar sus ordenanzas contra el campamento a personas sin hogar por el mero hecho de dormir a la intemperie con una protección rudimentaria contra los elementos, o por dormir en su automóvil por la noche, cuando no había otro lugar en la ciudad al que pudieran acudir".

Los funcionarios de Grants Pass dijeron que la prohibición de castigos "crueles e inusuales" de la Octava Enmienda iba dirigida a las penas de tortura o trabajos forzados, no a las multas.

La decisión sobre el caso, Ciudad de Grants Pass contra Johnson, se espera para finales de junio.