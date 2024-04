Estas son las propuestas que hicieron los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México 2:55

(CNN Español) -- El segundo debate entre los tres aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tuvo este domingo como temas centrales la crisis y contaminación del agua, y el combate a la corrupción. De acuerdo con expertos consultados por CNN, ambas temáticas son primordiales para los más de 9 millones de habitantes de la capital mexicana; sobre todo la primera, que llega en medio de la sequía que azota al país y de los recortes al suministro hídrico que padecen los capitalinos las últimas semanas.

El encuentro se caracterizó, principalmente, por la serie de acusaciones y descalificativos entre la abanderada del partido oficialista Morena, Clara Brugada, y el candidato opositor Santiago Taboada. Salomón Chertorivski, aspirante de Movimiento Ciudadano, se desmarcó de sus dos contrincantes y centró su participación en la exposición de sus propuestas.

Sabino Bastidas, analista y consultor político, dijo a CNN que el desempeño de Taboada durante el segundo debate chilango “fue bueno” y se veía “bien preparado”. “Tengo la impresión de que Brugada no tuvo la misma preparación, y la argumentación de sus respuestas no fueron las más afortunadas. Chertorivski trató de no meterse en la lucha política en la que están los dos punteros”, apuntó.

En opinión de Roy Campos, analista y presidente de la empresa encuestadora Mitofsky, las encuestas son muy importantes durante el proceso electoral, ya que los candidatos buscan motivar a sus seguidores mediante estas.

En contraste, Bastidas afirma que hay una "crisis" entre las casas encuestadoras en México como instrumento político. "Este es el año que veo más debilitado el instrumento de las encuestas a nivel nacional y de elecciones locales para hacer análisis. Hay que recurrir a otros instrumentos, al trabajo de campo con actores claves para completar nuestro análisis porque las encuestas resultan insuficientes, deficientes y no podemos confiarnos", advierte.

Encuesta El Economista

La encuesta más reciente del diario El Economista, publicada este lunes y realizada por la empresa Mitofsky en viviendas —aplicada este mes y previo al debate a 1.200 adultos residentes en todo el país y con credencial para votar— revela que en abril de 2024 "los chilangos ya tienen conocimiento de la elección del próximo 2 de junio", señala la firma.

Ante la pregunta sobre si hoy fuera la elección por quién votaría, Brugada captó un 53,3% de la intención de voto; Taboada, un 39,4%; y Chertorivski, un 7,3%, según la firma.

“Mi encuesta es un golpe de agua fría hoy porque dice ‘es solo una encuesta, todavía no hay evidencias de que esto haya pasado’. Mientras no haya más encuestas, como la de El Financiero, que indiquen que a Brugada y a Taboada los separa solo un dígito, me hace pensar que la distancia entre ambos está todavía arriba de diez puntos”, explicó Campos.

Encuesta de El Financiero

La encuesta del periódico El Financiero, publicada el 19 de abril pasado, dos días antes del segundo debate chilango, revela que en esa fecha la intención del voto ciudadano era de 42% para Brugada, de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista y del Trabajo; 37% para Santiago Taboada, de la alianza PRI, PAN y PRD; y 6% para Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano. La medición -de acuerdo con la firma- fue realizada del 6 al 14 de abril de 2024 vía telefónica a 800 adultos de Ciudad de México. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares.

Dicha encuesta, en opinión de Campos, “dio una sorpresa porque es la única encuesta que pone a Santiago Taboada a un dígito de Brugada, para decir ‘ya la estamos alcanzando’”.

"En esta encuesta se van cerrando los números, empieza a moverse hacia un dígito, y eso en la Ciudad de México, con presencia de medios nacionales e internacionales, sí puede hacer una diferencia. El post debate mediático sí está teniendo un impacto, están en la batalla quienes pensábamos que era muy poco probable que fueran competitivos en CDMX, así que se abre una ventana de oportunidad. La gente en la capital del país está buscando alternancia y eso es un dato muy importante", indicó Bastidas.

"A diferencia de la elección presidencial, donde dos de cada tres electores quieren la continuidad, en la Ciudad de México los números son más cerrados", añadió Bastidas.

Encuesta Enkoll

La firma Enkoll para El País y W Radio, publicada el 21 de marzo pasado, le dio a Brugada el 55% de las preferencias efectivas y saca 15 puntos de ventaja a Taboada, que tenía el 40%. En tanto, a Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, lo ubicó con el 5% de la preferencias.

La medición –de acuerdo con la firma– consistió en 814 entrevistas efectivas a adultos de Ciudad de México, tanto telefónicas como presenciales, realizadas entre el 17 y el 18 de marzo, antes de que estallara la crisis de contaminación de agua en la alcaldía Benito Juárez.

El debate del agua

La crisis del agua que enfrentan habitantes de Ciudad de México, en medio de una debacle por el reciente caso de contaminación de agua de uso doméstico en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, al sur de la capital, abarcó gran parte del segundo debate chilango. El candidato de la alianza Va X la CDMX, Taboada, arremetió contra el Gobierno oficialista de la capital, y su candidata Clara Brugada, tras señalar que no han podido paliar dicha problemática, misma que se extiende –aseguró– a otras demarcaciones de la ciudad.

Taboada, proveniente de las filas del Partido Acción Nacional, aprovechó una de sus intervenciones para mostrar frascos con agua presuntamente extraída de varias alcaldías, incluida Benito Juárez, demarcación que gobernó de 2018 a 2023.

“Era un debate que pudimos haberle llamado ‘el debate del agua’ porque era la coyuntura que se vivía en el país, en la ciudad de México, sobre todo tras lo sucedido en la Benito Juárez. Era el debate del agua, ligado a la corrupción”, dijo Roy Campos. “El show de los botes con agua, era algo que podía incomodar a Brugada”, añadió.

Campos dijo que Brugada sabía que Taboada la confrontaría con el tema de la contaminación del agua, y ella se preparó para responder con una botella plástica con agua con la leyenda “agua clara”, seguida de una acusación de “ensuciar la campaña”.

La crisis y contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez llevó incluso el Sistema de Aguas capitalino a presentar el miércoles pasado ante la Fiscalía General de Justicia de la capital una denuncia por el presunto delito de sabotaje, tras encontrarse un compuesto de aceites degradados en el pozo Alfonso XIII, que abastece de agua a parte de esa demarcación y la vecina Álvaro Obregón.

Bastidas opina que la jefatura de Gobierno de Ciudad de México es una elección que la oposición pudo ganar desde el inicio de las campañas el pasado 1 de marzo. "Pudieron ganarla con un buen trabajo previo, que no hicieron, pero que el cansancio de la gente los está colocando ante la única alternativa y ante la posibilidad de dar una sorpresa en la capital mexicana”, concluye.