Javier Milei habló en cadena nacional y dijo que el superávit financiero alcanzado por su Gobierno en el primer trimestre es "un hito"

(CNN en Español) --El presidente de Argentina, Javier Milei, habló en cadena nacional para hacer un balance de los tres primeros meses de su gestión.



Rodeado por su equipo económico -encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo-, el mandatario informó en su discurso que “el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos”. Más tarde, tras explicar que luego de casi 20 años de déficit pudo lograrse “un superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año", Milei celebró estos números con un mensaje contundente: “es un hito que debe enorgullecernos a todos como país, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo”, sentenció.

El superávit fiscal se alcanza cuando el Estado tiene un gasto menor a lo que recauda en un período determinado. Por el contrario, el déficit fiscal se produce cuando los ingresos de la administración pública no logran cubrir los gastos. Al respecto, el presidente Milei fue categórico y subrayó que “la causa de todos los males en Argentina era el déficit fiscal, producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos. De esta manera, agotando las fuentes de endeudamiento y las subas de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación”.

Poco después, el mandatario remarcó la acción del Gobierno que lidera. “Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y, en consecuencia, se acababa la emisión monetaria y la inflación”. De esa manera, argumentó, su gestión logró "el superávit financiero en un mes de Gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental”.

Otro momento importante del mensaje del presidente de Argentina fue su referencia a la inflación, uno de los grandes males de la economía del país. “Este resultado fiscal no es sólo un número en una tabla del ministerio de Economía, sino la garantía de un camino sostenible y consistente para terminar con la inflación para siempre en Argentina. No es casualidad que la inflación se esté desplomando, y todos los meses el número sea menor al esperado, particularmente en marzo que, en teoría, iba a ser el mes más difícil para las cuentas públicas”. Cabe recordar que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC), la inflación de marzo fue del 11%, lo que representa un descenso de casi el 10% con respecto al primer informe del mandato de Milei, en enero de 2024, cuando presentó una cifra de 20,6%.

La explicación de la renuncia al gasto público de su Gobierno y el énfasis en sus ideas económicas dominaron la última parte de su discurso. En ese sentido, afirmó que “la era del supuesto 'Estado presente' ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer. Ahí radica el secreto del éxito de todos los países desarrollados del mundo”.

Finalmente, expresó que para su Gobierno “la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es sólo una consigna de marketing, sino que es un mandamiento".