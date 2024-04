Resumen de noticias de la guerra de Israel con Hamas y la situación en Gaza este 23 de abril

Google despidió a 50 empleados tras las protestas por un acuerdo de servicios en la nube con Israel, dicen activistas

Google despidió a otros 20 trabajadores que, según afirma, participaron en las protestas de la semana pasada por el contrato de servicios de computación en nube de la empresa con el Gobierno de Israel, con lo que el número total de trabajadores despedidos asciende a 50, según el grupo organizador de las manifestaciones.

No Tech for Apartheid, los organizadores de la protesta ante las oficinas de Google el martes pasado, dijeron en un comunicado el lunes por la noche que Google había despedido a otros 20 trabajadores, además de los 30 despedidos la semana pasada.

No Tech for Apartheid afirma que algunos de los trabajadores despedidos eran "espectadores no participantes" durante las protestas del martes pasado en las oficinas de Google en Nueva York y Sunnyvale, California, y no participaban activamente en el activismo en el lugar de trabajo. El comunicado denuncia los despidos masivos como "un acto agresivo y desesperado de represalia" por parte del gigante tecnológico.

Un portavoz de Google no quiso decir exactamente cuántos trabajadores han sido despedidos a causa de las protestas, pero confirmó que se habían producido despidos adicionales en una declaración a CNN el martes por la mañana.

