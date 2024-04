Carlos Pólit, excontralor de Ecuador, apelará la decisión del jurado que lo declaró culpable en una Corte de Miami

(CNN Español) -- La defensa del excontralor de Ecuador, Carlos Pólit Faggioni, confirmó a CNN que apelará la decisión de un jurado de Miami que este martes lo declaró culpable de todos los cargos que pesaban en su contra, relacionados a lavado de activos.

“Carlos Pólit apelará”, fue la respuesta de la abogada Jackie Perczek a CNN, sin dar mayores detalles.

El jurado llegó a su decisión después de 10 días de juicio, informó a CNN la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida.

Cuando terminó el juicio, Pólit se entregó a los agentes en la Corte del Distrito Sur de Florida y posteriormente fue trasladado a un centro de detención federal. La jueza Kathleen Williams tiene 45 días para decidir la condena.

“Pólit abusó de su posición como funcionario”, dice el Departamento de Justicia de EE.UU.

A través de un comunicado difundido este miércoles, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que Pólit “abusó de su posición como funcionario público al solicitar y embolsarse más de US$ 10 millones en sobornos y luego lavar los fondos ilícitos en Miami.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, destacó la intención de EE.UU. de investigar a funcionarios extranjeros que realicen en Florida actividades ilegales vinculadas con corrupción en sus países.

Comentarios de la Embajada de EE.UU.

La embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció este miércoles sobre el veredicto contra Pólit en Miami, afirmando que el excontralor utilizó el sistema financiero estadounidense para lavar dinero y promover y ocultar un “plan de sobornos ilegal” en Ecuador.

La legación diplomática señala que la cooperación internacional ha sido clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Conexión con el caso Odebrecht

En un comunicado de prensa difundido en marzo de 2022, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que, de acuerdo con una acusación hecha pública ese mismo mes, entre 2010 y 2016 Pólit presuntamente pidió y obtuvo más de US$ 10 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

A cambio de eso, según el comunicado, Pólit habría influenciado en las decisiones de la oficina del Contralor General para favorecer los negocios de la empresa en el país. Además, según las autoridades estadounidenses, Pólit habría recibido sobornos de un empresario ecuatoriano cerca de 2015, a cambio de ayuda relacionada con ciertos contratos con una aseguradora estatal ecuatoriana.

Según la acusación de las autoridades estadounidenses, los recursos de los sobornos se usaron para comprar y renovar bienes y abrir empresas en Florida registradas a nombre de terceras personas.

Como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., en diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante la corte del Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las previsiones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por sus siglas en inglés) mediante una trama que supuso el pago de casi US$ 800 millones en sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Ecuador.

“Yo me siento un perseguido total”, dijo Pólit a CNN en 2018

En febrero de 2018, Pólit dijo a CNN en una entrevista desde Miami que se sentía perseguido por las autoridades ecuatorianas.

“Yo me siento un perseguido total porque he sacado los informes más contundentes del gobierno de Correa y otros gobiernos (…) No tengo una cuenta corriente en el mundo, un dólar en ninguna parte, todas mis declaraciones de bienes están ahí listas. Mi vida está abierta”, dijo Pólit después de que dejó de residir en Ecuador.

La Procuraduría de Ecuador exige a Pólit desde 2018 una restitución al Estado ecuatoriano por us$ 40 millones tras su condena ese mismo año a seis años de prisión por el delito de concusión. La sentencia condenatoria fue dictada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

Según la Procuraduría, Pólit abusó de su cargo exigiendo, de manera indebida, la entrega de dinero bajo amenaza a la empresa Odebrecht y recibiendo dinero a través de otras dos empresas.