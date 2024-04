Conclusiones de los argumentos orales de la Corte Suprema sobre los abortos de emergencia

(CNN) -- En una audiencia en la Corte Suprema sobre la impugnación por parte del gobierno de Biden de algunos aspectos de la estricta prohibición del aborto en Idaho, la procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, trató de apelar a los jueces conservadores que hace apenas dos años dictaminaron que los estados deben tener la capacidad de prohibir el procedimiento.



La disputa, derivada de la respuesta del Departamento de Justicia a la revocación de Roe contra Wade por la Corte Suprema en 2022, gira en torno a si los mandatos federales para la atención en las salas de urgencias de los hospitales anulan las prohibiciones del aborto que no eximen las situaciones en las que la salud de una mujer está en peligro pero su vida aún no está amenazada.

Para prevalecer, el gobierno de Biden necesitará los votos de dos miembros del bloque conservador del tribunal, y dado que el juez Brett Kavanaugh ha dado muestras de simpatía hacia Idaho, el caso probablemente se reducirá a los votos del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y de Amy Coney Barrett. Los dos jueces hicieron preguntas difíciles a ambas partes del caso.

El ala ultraderecha del tribunal, quizás en un intento de mantener a esos dos jueces de su lado, enmarcó el caso como una extralimitación federal en el poder estatal. Los liberales del tribunal, por su parte, se centraron en los espeluznantes detalles de las emergencias médicas a las que se enfrentan las mujeres embarazadas y que no estaban cubiertas por la limitada exención de la vida de la mujer en la prohibición de Idaho.

Estos son los puntos clave de los argumentos orales:

Prelogar adapta su apelación a un tribunal hostil al aborto como circunstancias "estrechas" de emergencias médicas

Prelogar dijo que existía un conflicto real entre la ley de Idaho y la ley federal, conocida como Ley de Tratamiento Médico y Trabajo de Urgencia (EMTALA, por sus siglas en inglés), pero lo presentó como un conflicto acotado. Hizo hincapié en que, en este caso, el Gobierno no está tratando de interferir con la capacidad general de Idaho para penalizar los abortos fuera de ciertas emergencias médicas.

Idaho y sus defensores sostienen que el Gobierno de Biden está tratando de eludir la sentencia de la Corte Suprema de 2022 que permitía a los estados prohibir el aborto, y para rebatir ese argumento, Prelogar describió Idaho como un caso atípico entre los estados que han prohibido el procedimiento.

"Han tratado de hacer que este caso sea sobre el debate más amplio para el acceso al aborto en casos de embarazo no deseado, pero este caso no se trata de eso en absoluto", dijo Prelogar. "La prohibición del aborto en Idaho es aplicable en prácticamente todas sus aplicaciones. Pero en las estrechas circunstancias que implican graves emergencias médicas, Idaho no puede criminalizar la atención esencial" que exige la EMTALA.

El argumento de Prelogar fue recibido con profundo escepticismo por varios de los jueces conservadores del tribunal, pero otros, entre ellos Roberts y Barrett, hicieron preguntas de sondeo a ambas partes. El ala liberal del tribunal, por su parte, señaló que apoyaría al Gobierno de Biden.

La procuradora general subrayó más tarde que las protecciones federales de conciencia protegen a los médicos individuales con objeciones morales al aborto para que no se vean obligados a practicarlo.

Barrett parecía especialmente interesada en la cuestión de hasta qué punto existía un conflicto entre la prohibición de Idaho y la interpretación del gobierno de Biden de la ley federal de atención sanitaria de emergencia. Los jueces liberales plantearon preguntas destinadas a dilucidar el alcance de ese conflicto.

Un abogado de Idaho se enfrenta a las preguntas de las juezas sobre las graves complicaciones del embarazo

El abogado de Idaho, Joshua Turner, fue sometido a un brutal y extenso interrogatorio por parte de las juezas del tribunal, en el que se analizaba cómo se aplica la prohibición del aborto en el estado en casos de emergencia médica, especialmente en situaciones extremas en las que la salud de la mujer está en riesgo pero su vida aún no corre peligro.

La jueza Sonia Sotomayor preguntó a Turner sin rodeos: "¿Lo que está diciendo es que no hay ninguna ley federal en el libro que prohíba a cualquier estado decir, incluso si una mujer va a morir, que no se puede practicar un aborto?".

La jueza Elena Kagan planteó una hipótesis en la que una mujer estuviera a punto de perder sus órganos reproductores debido a una complicación del embarazo. Mientras Turner daba vueltas a la "difícil" y "dura" situación que planteaba su pregunta, ella insistió más: "Ésa sería una buena respuesta si la ley federal no se pronunciara sobre lo que usted caracteriza como una 'pregunta difícil'".

Sotomayor intervino con ejemplos aún más viscerales de mujeres que sufren sepsis y hemorragias debido a complicaciones del embarazo que aún no amenazan su vida. También preguntó por una paciente con complicaciones a la que se le denegó el aborto en una fase anterior del embarazo y, cuando ya pudo dar a luz al feto, el bebé murió y ella, entretanto, se vio obligada a someterse a una histerectomía.

Turner dijo que si la prohibición de Idaho se aplicaba a esas situaciones era una evaluación caso por caso, una respuesta que, según Barrett, le "impactó".

"Pensaba que su propio experto había dicho [durante los procedimientos en los tribunales inferiores] que este tipo de casos estaban cubiertos", dijo. "¿Y ahora dice que no lo están?".

Los conservadores tachan el caso de invasión federal del poder estatal

Mientras interrogaban a Prelogar, algunos de los jueces designados por los republicanos trataron de enmarcar el caso como una invasión federal del poder estatal.

El ala ultraderecha del tribunal sugirió que aceptar la interpretación de Biden de la ley federal de asistencia sanitaria abriría la puerta a que el gobierno federal asumiera el control de competencias que normalmente están reservadas a los estados.

El juez Clarence Thomas preguntó si existen otros ejemplos de leyes aprobadas al amparo de la Cláusula de Gastos que anulen las prohibiciones penales de un estado. La EMTALA se aprobó en virtud de la autoridad de la Cláusula de Gastos del Congreso al condicionar la financiación federal de los hospitales al cumplimiento de los mandatos federales por parte de éstos.

El juez Neil Gorsuch, por su parte, preguntó si el Gobierno federal podía utilizar los programas de financiación de la sanidad para transformar la regulación estatal de la medicina en una función esencialmente federal.

Prelogar trató de asegurar a Gorsuch que ese escenario estaba muy lejos de la disputa en este caso. Dijo que la Corte Suprema podría establecer límites que impidan al gobierno federal tomar el control de una función estatal, pero "no creo que estemos cerca de eso" en este caso.

Los conservadores también preguntan por los requisitos de salud mental

Una cuestión que estuvo latente justo debajo de la superficie de la disputa en su camino hasta la Corte Suprema pasó a primer plano: si, según la interpretación de la ley que hace la administración, los médicos estarían obligados a practicar un aborto en caso de problemas graves de salud mental, como la depresión.

El debate se desarrolló primero tras una pregunta del juez Brett Kavanaugh, que intentó sugerir que, en la práctica, había poca distancia entre la estricta prohibición del aborto en Idaho y los requisitos de EMTALA para estabilizar la salud de un paciente.

Turner, el abogado de Idaho, replicó que la salud mental podría abrir esencialmente un resquicio legal. Los conservadores se oponen desde hace tiempo a permitir excepciones a las estrictas prohibiciones del aborto por motivos de salud mental.

"No sé cómo, si una mujer se presenta con siete meses de embarazo en una sala de urgencias de Idaho y dice: 'Estoy sufriendo una depresión grave por este embarazo. Tengo ideas suicidas por llevar adelante este embarazo', eso no conduciría, según la interpretación de la administración", a un aborto, dijo Turner.

El juez Samuel Alito, también conservador, retomó el mismo tema, presionando repetidamente a Prelogar para que explicara si el Departamento de Justicia considera la salud mental como una forma de eludir la prohibición del aborto en Idaho.

"Quiero una respuesta sencilla y clara a esta pregunta", preguntó Alito. "¿Significa 'salud' únicamente salud física o incluye también salud mental?".

Prelogar hizo todo lo que pudo para intentar cerrar esa línea de interrogatorio. Dijo que la ley federal en cuestión sí obliga a los hospitales a estabilizar a una paciente embarazada con "graves emergencias de salud mental" pero, añadió rápidamente, esa circunstancia no llevaría a un aborto.

"Permítanme ser muy clara sobre nuestra posición", dijo Prelogar. "Eso nunca podría llevar a la interrupción del embarazo porque no es la norma de práctica aceptada para tratar ninguna emergencia de salud mental".

La actuación de la Corte Suprema en casos de aborto la sitúa en el centro de la política presidencial

A medida que la discusión del miércoles se adentraba en la maleza de la financiación de Medicare y las normas de atención, el panorama político más amplio era a veces difícil de ver: La Corte Suprema, al considerar el caso, se ha implicado una vez más en un año electoral ya marcado por su anterior decisión de anular el caso Roe contra Wade.

El aborto y, en concreto, leyes estrictas como la promulgada en Idaho se ha convertido en un tema central en la contienda entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Biden ha intentado culpar cada vez más a Trump de la desaparición de Roe porque sus tres candidatos conservadores al alto tribunal, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett, votaron a favor de anular el precedente histórico de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto.

En ese sentido, aunque una victoria de Idaho sería una pérdida significativa para las políticas de Biden, podría dar un impulso político al candidato Biden tanto en términos de recaudación de fondos como de activación de los votantes demócratas que apoyan el aborto. Ese es exactamente el tipo de influencia política que la Corte Suprema, especialmente bajo Roberts, ha tratado de evitar.

Es probable que se emita un fallo a finales de junio, posiblemente al mismo tiempo que la Corte decida sobre otro asunto clave relacionado con el aborto: si la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. se extralimitó en sus funciones al ampliar el acceso a la píldora abortiva mifepristona.

Juntas, estas decisiones volverían a poner el aborto en primera línea de la política estadounidense pocas semanas antes de la convención del Partido Republicano en Wisconsin.