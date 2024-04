Última hora de Pedro Sánchez y su decisión, en vivo: noticias y reacciones a su posible renuncia

Pedro Sánchez: "Hoy tengo la respuesta clara"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia este lunes su decisión luego de tomarse unos días para pensar en su decisión."El pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace diez años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España. Hoy tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara", comenzó el presidente de Gobierno en su alocución.

"Si aceptamos todos como sociedad que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces, no merece la pena", agregó.

Sobre los días que se ha tomado antes de la decisión, el funcionario dijo: "Necesitaba parar y reflexionar sobre todo y se que la carta pudo desconcertar porque no obedece a ningun cálculo político. Soy consciente que he mostrado un sentimiento que en politica no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme no por quien soy sino por lo que represento que duele vivir esta situación que no deseo a nadie."