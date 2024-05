El Gobierno de Joe Biden prepara una norma para rechazar rápidamente a migrantes que no son elegibles para solicitar asilo

El presidente Joe Biden habla desde el Auditorio de la Corte Sur en el edificio de la Oficina Ejecutiva de Eisenhower el 12 de abril de 2024 en Washington, DC. Crédito: Anna Moneymaker/Getty Images/Archivo.

(CNN) -- Se prevé que el Gobierno de Biden proponga este jueves una norma que tome medidas más enérgicas contra los migrantes que no cumplen con los requisitos para solicitar asilo, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. No se espera que el cambio sea radical, sino más bien un endurecimiento del actual sistema de inmigración.

La medida se produce mientras la Casa Blanca trata de endurecer su posición en la frontera entre Estados Unidos y México y cambiar el discurso de los republicanos que continúan criticando al presidente Joe Biden en materia de migración antes de las elecciones de noviembre.

La norma propuesta permitiría a los funcionarios de inmigración rechazar rápidamente a algunos inmigrantes para que no soliciten asilo en una etapa más temprana del proceso si se determina que no son elegibles. Según una fuente, no se espera que la regulación, que aún necesitaría pasar por un periodo de comentarios públicos, arroje una red más amplia de personas a las que se les restringiría la posibilidad de solicitar asilo.

El senador demócrata Chris Murphy reconoció el miércoles que la administración busca cambios en el sistema de asilo, pero señaló que sin legislación, hacer cambios a gran escala en el sistema de asilo es muy difícil.

Murphy dijo a los periodistas que ha estado comprometido con la administración sobre las políticas que se están revisando, pero señaló que los cambios a mayor escala que los republicanos quieren que Biden haga, corren el riesgo de ser impugnados en los tribunales.

Los demócratas del Senado seguirán presionando para que el fallido proyecto de ley bipartidista de inmigración obtenga más apoyo del Partido Republicano, indicó Murphy, y agregó que en este momento no está claro que la medida obtenga otra votación.