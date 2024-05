Este parque en España "rompió las estadísticas" de reproducción de elefantes. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

Un santuario para reproducción de elefantes en un lugar sorprendente 4:41

Llamado a la Tierra es una serie editorial de CNN comprometida con reportar los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta, además de mostrar las soluciones a esos retos. La Iniciativa Perpetual Planet, de Rolex, se ha asociado con CNN para crear conciencia y educación sobre los asuntos de sostenibilidad claves y para inspirar acciones positivas.

(CNN Español) -- El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en el norte de España, ha logrado que los elefantes africanos, en peligro de extinción, se reproduzcan en cifras récord para el continente. ¿El secreto detrás de un éxito sin precedentes en todo Europa? La mejora de sus condiciones de vida.

"Cabárceno nació como un proyecto futurista, un proyecto rompedor", cuenta a CNN en Español Santiago Borragán, coordinador de los servicios veterinarios del parque.

Fundamentalmente se han enfocado, según dice, en los proyectos de conservación de elefantes y osos pardos porque contaban con poblaciones suficientes para hacerlo. Y el resultado ha sido un programa de reproducción de elefantes africanos en cautiverio que tiene un éxito sin precedentes en todo el mundo.

"Cuando llegaron las primeras elefantas a Cabárceno, en 1992, habían nacido en Europa 12 elefantes africanos en toda la historia", explica Borragán. Desde entonces, en poco más de tres décadas, ha nacido allí un total de 24 elefantes. "Digamos que hemos roto totalmente la estadística en lo que se refiere a dificultad de nacimiento de elefantes africanos en cautividad", sintetiza.

publicidad

Elefantes liberados de sus cadenas

El secreto del éxito, según Borragán, es que la vida de estos animales en peligro de extinción se desarrolla de la manera lo más parecida posible a la que tendrían en condiciones naturales.

"Los elefantes venían de vivir en recintos muy pequeños y de dormir por la noche encadenados. Y cuando llegaron al parque, pues lo que hicimos fue que le soltamos en este espacio que ven, de 25 hectáreas, que con absoluta certeza era más grande que todo el zoo de donde venían", recuerda.

La adaptación fue un éxito, según su testimonio: "Se sintieron felices por estar sueltos y nosotros empezamos a observar cosas que no leíamos en los libros".

Y entonces comenzaron a reproducirse. "La reproducción es un carácter secundario. Si el animal está estresado o si está agobiado, si no come bien, si no puede desarrollar todo su potencial, difícilmente se va a reproducir. Y al revés, si puede desarrollar todo su potencial, te premia con la reproducción", explica al respecto el especialista.

Esta actividad reproductiva les ha permitido aprender sobre partos y sobre problemas relacionados con la lactancia, entre otros, que son áreas en las que ahora el parque puede aportar a la conservación del elefante africano.

De minería a cielo abierto a hábitat de especies vulnerables

El parque en sí mismo también es un ejemplo de recuperación ambiental.

Las formaciones rocosas que se encuentran allí recuerdan las actividades de minería a cielo abierto que se realizaban en la zona desde la época de los romanos.

Tras un arduo trabajo, han recuperado 750 hectáreas que hoy sirven de hogar a 132 especies de animales, muchas de ellas en estado vulnerable.

La organización, a su vez, está integrada en 32 proyectos de investigación sobre especies en peligro de extinción, cuenta Borragán.

Aspiran a convertirse en un centro de conservación referente, un centro que ya se aleja de la imagen tradicional de los zoológicos. "Queremos que el futuro sea así, que los zoológicos sean de otra manera".