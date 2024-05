Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas este 8 de mayo

El hospital más grande del este de Rafah es trasladado a unas instalaciones improvisadas, dice un médico

El hospital más grande del este de Rafah, Abu Yousef Al Najjar, ha sido trasladado a una instalación improvisada en la parte central de la ciudad mientras continúa acechando la posibilidad de una ofensiva israelí a gran escala.

"Transferimos el hospital a este hospital de emergencia, ahora lo estamos construyendo para ayudar a nuestra gente", dijo a CNN el Dr. Ibrahim Abu Nasser.

Nasser también explicó que las nuevas instalaciones son mucho más limitadas que las anteriores.

"Tenemos menos equipos para trabajar, tenemos menos agua, tenemos menos electricidad, tratamos de gestionar lo máximo posible con los pacientes", afirmó. "No tenemos unidades de UCI para ayudar en casos peligrosos, que vienen con heridas graves, no tenemos atención médica de ortopedia, no tenemos atención para problemas en el pecho".

También explicó que la mayoría de los médicos cualificados abandonaron la ciudad porque el ejército israelí pidió a toda la gente que evacuara. "Tenemos algunos médicos, pero no están capacitados para todo", añadió.

La decisión de reubicarse se produce en medio de una inminente ofensiva israelí contra la ciudad de Rafah y después de que las Fuerzas de Defensa de Israel tomaran el lado palestino del cruce fronterizo de Rafah el martes, un punto de entrada vital para la ayuda a Gaza en la frontera con Egipto.

Mientras tanto, el hospital Al Kuwaiti en el centro de Rafah ha comenzado a ampliarse con instalaciones improvisadas para intentar acomodar a más pacientes.

Tras el cierre y reubicación del hospital Abu Yousef Al Najjar, Al Kuwaiti, junto con el hospital europeo, son los únicos hospitales que quedan en Rafah. Según la Organización Mundial de la Salud, sólo funcionan "parcialmente".

"No hay infraestructura (en Rafah) y ahora no hay hospitales reales", dijo el director del hospital Al Kuwaiti, Suhaib Al Hams. "Las especialidades médicas disponibles son limitadas y no hay camas disponibles, cuidados intensivos y no hay tomografía computarizada". Añadió que hay hospitales de campaña ubicados en las regiones occidentales, pero es difícil llegar a ellos. "Los pacientes y los heridos están muriendo lentamente", afirmó.