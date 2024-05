¿Te perdiste el deslumbrante espectáculo de la aurora boreal? Quizás tengas otra oportunidad este sábado por la noche

Mira cómo brillaron las auroras boreales y australes en el mundo 1:02

(CNN) -- En caso de que te hayas perdido el espectáculo de la noche del viernes, una segunda oportunidad de ver las magníficas auroras producidas por una serie de erupciones solares y eyecciones de masa coronal del sol llegará en la noche de este sábado.

Las auroras podrían verse hasta el sur de Alabama más tarde este sábado, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La mejor vista será desde eel valle del río Ohio a través del Medio Oeste y hacia el Noroeste del Pacífico.

En general, es bueno empezar a mirar justo después del atardecer. El clima, por supuesto, es clave, ya que las nubes pueden limitar la visibilidad de la aurora.

"No te preocupes porque esto no es como un eclipse. Este es un evento de varios días", dijo el meteorólogo de CNN Chad Myers. "Será visible en la mayor parte de América del Norte, tal vez no hasta la costa del Golfo, pero estará cerca".

Las condiciones nubladas persistirán desde las Montañas Rocosas hasta Texas y la costa norte del Golfo, así como en gran parte del noreste.

El Centro de Predicción del Clima Espacial, una división del Servicio Meteorológico Nacional, observó condiciones de una tormenta geomagnética extrema a las 6:54 p.m., hora ET, de la noche de este viernes, alcanzando un nivel de gravedad de 5 sobre 5. La última vez que una tormenta solar de esta magnitud alcanzó la Tierra fue en octubre de 2003, lo que provocó cortes de energía en Suecia y daños a transformadores de energía en Sudáfrica, según el centro.

Los científicos del centro observaron por primera vez señales de una tormenta geomagnética severa, o nivel 4, a las 12:37 p.m., hora ET, cuando se detectó una perturbación importante en el campo magnético de la Tierra. Anteriormente, el centro emitió una alerta de tormenta geomagnética el jueves por la noche, la primera alerta de este tipo emitida desde enero de 2005.

Pero el pronóstico fue mejorado después de que los científicos observaron condiciones de G5, o tormenta geomagnética extrema, el viernes por la noche.

A medida que el sol se acerca al pico de actividad en su ciclo de 11 años, conocido como máximo solar, a finales de este año, los investigadores han observado erupciones solares cada vez más intensas que brotan del ardiente orbe.

El aumento de la actividad solar provoca auroras que danzan alrededor de los polos de la Tierra, conocidas como auroras boreales y auroras australes. Cuando las partículas energizadas de las eyecciones de masa coronal alcanzan el campo magnético de la Tierra, interactúan con los gases de la atmósfera creando luz de diferentes colores en el cielo.

"De la noche a la mañana, las auroras fueron visibles en gran parte de Estados Unidos. Si el clima lo permite, es posible que vuelvan a ser visibles esta noche", dijo este sábado el Centro de Predicción del Clima Espacial.

"La tormenta geomagnética extrema continúa y persistirá al menos hasta el domingo", añadió.

La tormenta podría afectar a la red eléctrica, así como a las comunicaciones por satélite y por radio de alta frecuencia. La administración Biden dijo que está monitoreando la posibilidad de impactos.

"Para mí, es como el eclipse solar total del 8 de abril. Realmente trae a nuestra puerta el hecho de que vivimos en un planeta que orbita una estrella que está en una galaxia. Lo hace bajar a la tierra", dijo a CNN el Dr. Hakeem Oluseyi, astrofísico.

"Si me preguntas, diría que un eclipse solar total es claramente el número uno. Pero al lado de un cometa brillante, las auroras son bastante sorprendentes de ver. Y si estás cerca de los extremos norte o sur, no verás solo los colores en el cielo, sino las cortinas onduladas de nebulosidad reales. Eso es bastante asombroso. Entonces, el hecho de que esto se extienda a más personas en todo el mundo es bastante bueno".

Bill Nye, el "chico científico", dijo: "Celebremos esto".

Ashley Strickland de CNN contribuyó a este informe.