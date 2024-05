Los intereses detrás de la invitación de Zelensky a Milei a la cumbre de paz en Suiza

(CNN en Español) -- Desde el día uno del gobierno de Javier Milei, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostró un gran apego por el mandatario argentino. En medio de un conflicto bélico que entonces estaba cerca de cumplir dos años, Zelensky viajó unos 13.000 kilómetros para estar en su asunción. Ese gesto fue solo el comienzo de una relación que no se apaga.



La semana pasada, el presidente de Ucrania mantuvo una conversación telefónica con su par argentino, en la que también participaron la canciller Diana Mondino y el ministro de Defensa Luis Petri.

As part of our regular dialogue, I spoke with Argentinian President @JMilei.

I appreciate Argentina's support for the Peace Formula. Because it is important that the voice of Latin America be heard at our Peace Summit in Switzerland, I invited President Milei to attend it.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2024