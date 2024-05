Álvarez Máynez pide el voto útil de la juventud “vota por lo que crees”

“En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos” aseguró el candidato Álvarez Máynez en último debate camino a las elecciones del próximo 2 de junio. En caso de que el electorado joven tuviese que elegir entre dos opciones, PRI/PAN o MORENA , "les he dicho que es preferible que voten por cualquiera de esas dos opciones, a que no voten”, añadió.

Algunas de las propuestas con las que el candidato de Movimiento Ciudadano pretende movilizar a la ciudadanía para que voten por él contemplan que “las niñas y los niños sean primero, 1 millón de jóvenes más vayan a la universidad, el salario mínimo sea de 10.000 pesos con dos días de descanso”.

Álvarez Máynez dijo que su meta es hacer que los mexicanos “se sientan orgullosos de ser mexicanos”.

Durante su intervención señaló que “Morena dice que el voto útil es votar porque no regresen los corruptos y que sigan los proyectos sociales”. Y que, por su parte, Xóchitl Gálvez candidata en coalición PRI/PAN invita a “votar contra el autoritarismo, para que haya democracia”. Frente a estas declaraciones, Máynez afirmó que al “votar por nosotros los programas sociales van a continuar, van a evolucionar, y con nosotros habrá democracia porque he sido el único candidato en respetar la ley”.