Tribunal dictamina que la mansión Graceland de Elvis no puede ser embargada por el momento

(CNN) -- Graceland puede permanecer en manos de la familia de Elvis Presley por el momento, después de que un canciller de la corte de Tennessee dictaminara este miércoles que una misteriosa compañía que intentaba venderla probablemente cometió fraude.

El canciller JoeDae Jenkins dijo que una venta por ejecución hipotecaria planificada de Graceland, la histórica casa de Elvis Presley en Memphis, se pospondría al menos hasta que una audiencia futura determine quién mantiene la propiedad legítima de la construcción. Una extraña serie de acontecimientos puso a la nieta del fallecido cantante en contra de una misteriosa empresa que afirmaba que la hija de Elvis le había entregado la escritura de Graceland.

Una audiencia en el Tribunal de Cancillería del condado de Shelby, Tennessee, determinó que la subasta de Graceland de ejecución hipotecaria prevista para este jueves dañaría irreparablemente a la nieta de Elvis, Danielle Riley Keough, quien presentó una demanda para bloquear la venta. Keough tomó posesión de la finca y atracción turística popular después de que su madre y la hija de Elvis, Lisa Marie Presley, murieran en enero de 2023.

"El patrimonio se considera único según la ley de Tennessee y, al ser único, la pérdida del inmueble se considerará un daño irreparable", dijo Jenkins.

Jenkins también dijo que había evidencia de que una compañía que intentaba ejecutar la hipoteca de Graceland había falsificado documentos que, según afirmaba, le daban el derecho de vender la propiedad. Después de la audiencia, una persona que dijo que representaba a la compañía que intentaba ejecutar la hipoteca comentó que retiraría su reclamo.

En un comunicado, Graceland dijo que la propiedad seguirá operando.

"Como ha dejado claro el tribunal, los reclamos no tenían validez", afirma el comunicado. “No habrá ejecución hipotecaria. Graceland continuará operando como lo ha hecho durante los últimos 42 años, asegurando que los fanáticos de Elvis de todo el mundo puedan seguir teniendo la mejor experiencia cuando visiten su icónica casa”.

¿Quién tiene los derechos de Graceland?

Una empresa llamada Naussany Investments & Private Lending LLC había afirmado que Lisa Marie Presley no había pagado un préstamo de US$ 3,8 millones que le había concedido, y Naussany dijo que Presley había puesto Graceland como garantía contra el préstamo. Para obtener el reembolso, había programado una subasta de la propiedad.

Esta no fue una típica venta de ejecución hipotecaria. Keough presentó una demanda a principios de este mes, y alegó que no existía tal préstamo. También afirma que Naussany ni siquiera es una empresa real.

"Estos documentos son fraudulentos", dice la demanda de Keough. "Lisa Marie Presley nunca pidió dinero prestado a Naussany Investments y nunca entregó una escritura de fideicomiso a Naussany Investments".

La demanda alega que Naussany Investments & Private Lending LLC "parece ser una entidad falsa creada con el propósito de defraudar".

Aunque Naussany proporcionó lo que parece ser un pagaré notariado de 2018 firmado por Lisa Marie Presley para presentar Graceland como garantía, la demanda de Keough decía que era una falsificación. En una declaración jurada firmada, el notario público negó haber autenticado nada de lo que Lisa Marie Presley había firmado.

El canciller Jenkins dijo que esa declaración jurada era prueba suficiente para retrasar la ejecución hipotecaria hasta que una audiencia pueda determinar los hechos. Pero Jenkins también declaró que la evidencia sugería que Keough estaba diciendo la verdad.

"Parece que tendrá éxito por el momento (...) siempre que demuestre en la audiencia final el fraude alegado por su cliente y el notario", dijo Jenkins este miércoles.

Naussany dijo que no procederá con su demanda y “retirará todos los reclamos con perjuicio”, según un comunicado emitido hoy por una persona identificada como representante de Naussany Investments & Private Lending LLC, la compañía acusada de intentar fraudulentamente ejecución hipotecaria de la propiedad histórica.

"Debido a que la escritura de fideicomiso no se registró y el préstamo se obtuvo en un estado diferente, se tendrían que presentar acciones legales en varios estados y Naussany Investments & Private Lending no adquirirá para proceder", dijo la compañía a partir de la consulta de los abogados de la empresa. No hubo ningún daño para la Sra. Keough por los malos hábitos de LMP de su madre y la mala administración del dinero”.

Elvis Presley Enterprises, la empresa que gestiona el patrimonio de Presley, coincidió en que el reclamo de Naussany era ilegítimo.

"Elvis Presley Enterprises puede confirmar que estas afirmaciones son fraudulentas", dijo la empresa. “No hay venta por ejecución hipotecaria. En pocas palabras, la contrademanda que se ha presentado es para detener el fraude”.

La semana pasada, un juez otorgó una orden de restricción temporal, impidiendo a Naussany vender Graceland. Jenkins extendió esa orden este miércoles.

Un inmueble en disputa

Tras la muerte de Lisa Marie Presley, Keogh y su abuela, Priscilla Presley, pelearon por los derechos de su patrimonio, incluido Graceland. Al final, Keough y Presley llegaron a un acuerdo y Keough se convirtió en la única propietaria de Graceland.

En 2004, Lisa Marie Presley vendió el 85% de los activos de Elvis Presley Enterprises en un acuerdo por valor de más de US$ 100 millones. Sin embargo, mantuvo la propiedad total de la mansión Graceland y los artículos personales de Elvis alojados en lo que ahora es el museo Graceland, según el sitio web de Graceland.

Graceland es una de las mayores atracciones turísticas del Sur, visitada por cientos de miles de personas cada año, dice Graceland en su sitio web. Lisa Marie Presley ganó anualmente siete cifras, según un expediente judicial en su divorcio de 2022.

¿Quién es Riley Keough?

Keough nació de padres Lisa Marie Presley y el músico Danny Keough en 1989. Es una actriz muy conocida que aparece en “Mad Max Fury Road” y otros éxitos de Hollywood. También aparece en “Under the Bridge” de Hulu.

Acreditada por primera vez como actriz en la película Runaways en 2010, Keough ha acumulado varios papeles actorales. Recientemente protagonizó “Daisy Jones & The Six”, donde interpretó a una joven músico con problemas en una banda a punto de triunfar.

En un artículo para Vanity Fair, Keough reveló que tiene una hija, Tupelo Storm Smith-Petersen, que nació mediante vientre subrogado en agosto de 2022. Elvis nació en Tupelo, Mississippi, en 1935, pero Keough dijo que el nombre es un tributo a su hermano fallecido, Benjamin Storm Keough, quien murió en 2020 a la edad de 27 años.

