Resumen de noticias entre Israel y Hamas y situación en Gaza este 22 de mayo

La Casa Blanca rechaza las críticas al muelle estadounidense frente a la costa de Gaza en medio de dificultades en la entrega de ayuda

La Casa Blanca rechazó las críticas a los esfuerzos humanitarios de Estados Unidos en medio de informes de que la ayuda de un muelle construido por Estados Unidos frente a la costa de Gaza no ha sido entregada a la población palestina en general.

"No, no es un fracaso de los planes", dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. "Sí, es una indicación de que se trata de un entorno dinámico que debemos seguir perfeccionando. Pero la ayuda está fluyendo, no está fluyendo al ritmo con el que cualquiera de nosotros estaría contento porque siempre queremos más, pero en realidad estamos viendo una buena cooperación entre EE.UU., las FDI, las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias para garantizar que la ayuda va desde ese muelle hasta personas inocentes necesitadas".

Sullivan agregó que, si bien ha habido desafíos, alrededor de 695 toneladas métricas de alimentos han sido entregadas a través del muelle y alrededor de dos tercios de ellas han ido o están en camino hacia los civiles palestinos.