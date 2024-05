¿Por qué la moneda de Costa Rica adquirió valor frente al dólar?

(CNN Español) -- Después del pico más alto en el tipo de cambio del colón para la venta con respecto al dólar, que se dio el 23 de junio de 2022 cuando rozó los 700 colones, la moneda costarricense experimentó una apreciación sostenida que ha beneficiado a sectores como el importador, pero que provocan el reclamo de otros como el exportador y el turismo.

El servicio de información financiera Bloomberg cita la moneda costarricense como la que más se apreció en América Latina de enero a abril de este año con un 3,10% seguida del peso uruguayo con 1,60%, así lo ratifica también el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, esta no es la caída del tipo de cambio del dólar más significativa en este país.

Juan Robalino, director del Instituto, dijo a CNN que, entre el 23 de junio de 2022, cuando el tipo de cambio de venta se ubicó en ₡ 698,44 por cada dólar, y el 31 de diciembre del 2023 cuando llegó ₡ 537,34, el precio de la divisa cayó aproximadamente un 24%, una apreciación del colón en año y medio que no se había experimentado en los último 40 años.

Según los registros del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el tipo de cambio en mayo aumentó ligeramente, pero aún muy lejos de la cotización que registró, sobre todo a finales de 2021 y en el primer semestre de 2022. La entidad insiste en que el tipo de cambio lo define la oferta y la demanda y la cantidad de divisas en el mercado hace que baje y se aprecie el colón.

¿Por qué el colón costarricense vale más ante el dólar?

Robalino explicó a CNN que el incremento de las exportaciones que ha experimentado el país es uno de los factores que inciden en el flujo de dólares en el mercado. Los datos acumulados entre mayo de 2022 y diciembre de 2023 evidencian un aumento del 15,5% en este indicador, mientras que las importaciones se mantuvieron estables con alrededor de un 5% en el mismo período. Agregó que el sector turismo también registra un alza, especialmente por vía aérea y esto implica más dólares que ingresan al mercado.

Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en el primer trimestre de 2024, la llegada de turistas por vía aérea creció 16,8% en comparación con el mismo periodo de 2023. Sin embargo, el experto señala que entre los mismos sectores no todos ganan igual, y por eso han solicitado al Banco Central que revise la política monetaria para contrarrestar los efectos en la pérdida de empleos y competitividad. “El problema es que este auge no está uniformemente repartido, a unos les va bien, pero a otros no, eso sí, a la hora de solicitar aumento del tipo de cambio, todos se benefician”, enfatizó el experto.

El reclamo de sectores productivos

La presión sobre el Banco Central se manifestó en una marcha el 15 de mayo pasado, cuando representantes de sectores productivos vinculados a las exportaciones, entre ellos banano, café, piña, arroz, cítricos y el sector turismo, demandaron ajustes a la política económica y cambiaria. A estos se unieron empresas de zonas francas, lugares con un área delimitada y con un conjunto de incentivos que el Estado otorga a las compañías que realicen inversiones nuevas en el país.

Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara de Turismo, (CANATUR) dijo que la situación “redunda en una cadena de problemas que terminan perjudicando a los costarricenses” y que el aumento en el costo de producción genera desempleo.

El miércoles 15 de mayo, durante la conferencia de prensa semanal, el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves dijo, en respuesta a la manifestación, que la solución es ser más productivos y competitivos. Agregó que los grandes industriales deben dejar de usar el nombre del pequeño para favorecer sus intereses. “El hecho es que seguimos exportando muchísimo, seguimos atrayendo turistas en cantidades récord, seguimos atrayendo inversión extranjera directa y ojalá vengan más a producir microprocesadores”, dijo el mandatario.

Jorge Luis Araya, director ejecutivo Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCCAEP, dijo a CNN que empresas de bienes o servicios en dólares han reportado una fuerte reducción de ingresos, lo que podría obligarlas a reducir su personal, congelar la creación de puestos de trabajo y disminuir inversiones que tenían previstas, principalmente las micro, medianas y pequeñas empresas. Agregó que es muy complejo aumentar la productividad a corto plazo para compensar los efectos de la apreciación del colón.

Alonso Alfaro, Economista jefe del BCCR, explicó que la junta directiva analiza las respuestas que darán a las peticiones que hacen las cámaras. Enfatizó que, desde febrero de 2015, está vigente el régimen de flotación administrada para el mercado cambiario “lo que ha sido necesario para cumplir el objetivo de mantener una inflación baja y estable”. También explicó que la entidad participa para moderar fluctuaciones violentas sin alterar la tendencia.