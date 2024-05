"Todos lucharán": ucranianos evalúan sus opciones ante entrada en vigor de nueva ley de reclutamiento

Video relacionado: Así ayuda la biónica y la inteligencia artificial a veteranos ucranianos 3:34

(CNN) — El aire en la oficina de reclutamiento militar ucraniana donde se entrevista a un peluquero de 30 años está cargado de ansiedad. El hombre no tiene experiencia militar y no está seguro de si alguna de sus habilidades será útil. En un momento dado, el reclutador le sugiere en broma que podría cortar el pelo a todo el mundo.



Pero el hombre —que pidió permanecer en el anonimato dado que su estatus militar está pendiente— acude de todos modos. "Ha llegado el momento", declaró a CNN.

En virtud de la nueva ley de reclutamiento de Ucrania, que entró en vigor el 18 de mayo, los hombres ucranianos se enfrentan ahora a una elección: cumplir y enfrentarse a la posibilidad de ser enviados al frente, o intentar evadirse y arriesgarse a sanciones y condenas.

El peluquero ha optado por adelantarse a la elección y se ha presentado voluntario, convirtiéndose en uno de los seis hombres entrevistados ese día en el centro de reclutamiento del Batallón Lobos de Da Vinci en Kyiv. La oficina se encuentra en un edificio residencial ordinario, oculto al mundo exterior. En su interior, sin embargo, las paredes están decoradas con fotos y grandes pancartas que muestran el logotipo del batallón, un dibujo de tres lobos que enseñan los dientes dentro de un estilizado tridente ucraniano. El lema de reclutamiento de la unidad es "Todos lucharán" y el portátil del reclutador está cubierto de pegatinas, una de ellas dice "Tu manada te espera".

Ucrania no ha ocultado la urgente necesidad de reclutar más gente mientras intenta defenderse de la agresión rusa. Aunque el gobierno no revela el número de muertos y heridos, las estimaciones de los expertos hablan de cientos de miles de bajas en ambos bandos del conflicto desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022.

Un comandante ucraniano que pidió no ser nombrado por razones de seguridad dijo que la escasez de personal está teniendo efectos devastadores en el campo de batalla.

"Si hubiéramos tenido entre 1.000 y 1.500 soldados más en Avdiivka, habríamos protegido los puntos débiles por los que entró el enemigo. ... Si hubiéramos tenido más gente, habríamos resistido mucho más tiempo", dijo a CNN sobre la ciudad industrial del este, que cayó en manos de las fuerzas rusas en febrero después de que Ucrania la mantuviera en su poder durante más de una década.

Para justificar un nuevo reclutamiento, el mes pasado, Yuriy Sodol del ejército ucraniano declaró a los legisladores de su país que las tropas rusas superaban en número a las ucranianas "entre siete y diez veces" en el este de Ucrania.

Esta falta de recursos humanos está ejerciendo una inmensa presión sobre los que ya están prestando servicio.

"La guerra continúa y el reclutamiento es fundamental. La gente que lleva dos años luchando está cansada. Algunos se están volviendo locos", afirma Yaroslav Galas, que actualmente presta servicio en la 128ª Brigada de Asalto de Montaña.

"Los soldados necesitan descansar de manera adecuada durante varios meses. Necesitan curarse, relajarse y olvidar. Necesitan gastar el dinero que han ganado con sudor y sangre, para resolver sus problemas económicos y personales", declaró a CNN.

Para que el proceso de reclutamiento sea más eficaz y transparente, la nueva ley exige que todos los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años se inscriban en el ejército y lleven siempre encima sus documentos.

Sin embargo, sólo los hombres de entre 25 y 60 años están sujetos a reclutamiento en virtud de la nueva ley. El límite inferior se ha reducido dos años, antes era desde los 27 años, pero es poco probable que suponga una gran diferencia debido a los retos demográficos de Ucrania.

La elevada emigración y las bajas tasas de natalidad de las décadas de 1990 y 2000 hacen que en la actualidad haya una menor cantidad de personas en los 20 años que en los 30 y 40 años.

Las mujeres con titulación médica o farmacéutica también deben inscribirse en el ejército, aunque no están obligadas a prestar servicio.

Las nuevas normas han sido controvertidas: el proyecto de ley se modificó más de 4.000 veces durante el proceso de aprobación.

Deseo de luchar

No está claro cuántas personas acabarán siendo llamadas a filas. A finales del año pasado, el líder del ala partidaria Servidor del Pueblo que apoya a Volodymyr Zelensky en el Parlamento dijo que el ejército buscaba 500.000 personas más, tanto hombres como mujeres. Pero el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, declaró recientemente que cualquier aumento de efectivos sería probablemente mucho menor.

Algunos militares se preguntan si funcionará. Su principal preocupación es acabar con unidades llenas de hombres que sólo están allí porque alguien les obligó a estarlo.

"Queremos que la gente se aliste voluntariamente. Porque hay una gran diferencia entre alguien que fue reclutado por el ejército y alguien que fue a defender su patria", dijo Dmytro Kulibaba, soldado de la 114ª Brigada de Defensa Territorial.

"El deseo de luchar contra el enemigo es muy importante, además de la formación, el equipamiento y la preparación", declaró a CNN.

Galas dijo que a mucha gente lo que le preocupa es que si son reclutados, serán enviados automáticamente al frente, lo cual, según él, no es el caso.

"Si eres un especialista, por ejemplo, que en la vida civil se dedicaba a la informática, la contabilidad, la gestión de proyectos, incluso cocineros, oficinistas, entonces las Fuerzas Armadas también te necesitan ... y también puedes hacer una contribución bastante grande a la victoria común uniéndote a las Fuerzas Armadas", dijo. "Tenemos una unidad separada de drones que están un poco más lejos de la primera línea. Las personas a las que se les da bien la electrónica, incluso a las que les gusta jugar a juegos de ordenador, dominarán rápidamente esta especialidad".

Sentimiento de camaradería

Un empresario de Kyiv dijo a CNN que había estado investigando sus opciones mucho antes de recibir el aviso de reclutamiento por correo. Sabía que iba a llegar, pero no sabía cuándo.

"Llevaba un año o seis meses preparándome para esto. Hablé con mis amigos que están sirviendo, les pregunté de todo", dijo el hombre de 35 años, explicando que su objetivo era encontrar una unidad que fuera adecuada para él.

El hombre se encuentra actualmente en un centro de entrenamiento y se incorporará al ejército en un par de meses, motivo por el cual no puede ser citado por CNN. Actualmente está considerando dos opciones: reconocimiento o tropas de misiles antiaéreos.

Afirmó que aceptar servir fue una opción clara para él, a pesar de que algunos de sus seres queridos intentaron apartarle de ella.

"Cuando tienes que tomar una decisión así, piensas en todas las opciones. ¿Cómo puedo mirar a mi hijo a los ojos si le digo que estaba en otro sitio? No lo sé, no me vale. Tomé una decisión moral y ética por mí mismo. Y luego tuve que decidir con quién (me sentiría más cómodo) sirviendo", dijo.

Galas declaró a CNN que cree que la campaña de reclutamiento no ha ido bien porque no brinda a la gente suficiente información.

"Asusta a la gente", dijo. "No saben lo que está pasando en las brigadas de combate y hay que explicárselo".

Dijo que, a pesar de la preocupación inicial, muchos soldados se adaptan bien a su nueva vida, y puso el ejemplo de un joven informático movilizado en los últimos meses.

"Una vez que se unió a este equipo, vio que la vida en una unidad de infantería no es lo que los civiles imaginan. Sí, es peligrosa y difícil. Pero hay gente buena, y los malos no se quedan. Hay un sentimiento de camaradería. Y eso es importante", explica.

Añadió que el informático había impresionado inmediatamente a sus mandos.

"Lo hizo muy bien durante su primera misión de combate en Robotyno, manteniendo posiciones a 400 metros de los rusos. No sólo resistió los asaltos, sino que también tomó prisioneros", dijo.

Pero no todo el mundo es capaz de adaptarse a las realidades de la vida en el frente. El oficial al mando que pidió permanecer en el anonimato habló de otro problema del reclutamiento, diciendo que en los últimos tiempos algunos reclutas no han recibido la formación necesaria para soportar la presión.

"La infantería que se envía al frente necesita una formación especial que los convierta en verdaderos profesionales. Porque llegan aquí, sueltan las armas y huyen de sus posiciones", dijo.

"Hay que motivar a los militares actuales y a los que están a punto de servir. No podemos utilizar los métodos empleados en Rusia o Belarús: atrapar e imponer, eso no servirá de nada. Sólo conseguirá que la gente huya y abandone sus posiciones", añadió.

Huir

Pero está claro que el ejército no es para todos. CNN habló con un hombre que está decidido a evitar el servicio a toda costa. Pidió permanecer en el anonimato porque teme represalias.

"No quiero matar gente y, en principio, no estoy preparado para ello. Si empiezan los bombardeos en primera línea, creo que me confundiré y sólo generaré problemas a los demás", declaró a CNN.

"Creo que sería más útil ganando dinero y trayendo dólares al país que cavando trincheras o vigilando instalaciones militares", añadió.

En su opinión, Ucrania no tiene armas suficientes para recuperar militarmente el territorio arrebatado por Rusia en la guerra. La única manera de avanzar, dijo, es un acuerdo político que lleve a Ucrania a recuperar su territorio.

El hombre dijo que si recibía un aviso de reclutamiento, abandonaría el país.

"No quiero irme; sé que las cosas no son tan bonitas y soleadas en Europa. Pero si tuviera que elegir entre ir a la guerra o irme al extranjero, elegiría el extranjero, pagaría un soborno. Mi vida es lo primero. Y me doy cuenta de que hay muchas posibilidades de que me maten", dijo.

Los soldados que están sirviendo actualmente tienen poca paciencia con hombres como éste, que dicen que no pueden unirse a la lucha.

"Los soldados que se van de permiso o a recibir tratamiento, que están agotados... por supuesto que (ven a otros hombres) tomando café en bares, yendo a restaurantes, aumentando sus bíceps y (diciendo que) 'no nacieron para la guerra' enoja a los soldados", dijo Galas.

A menos que obtengan un permiso especial, los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir de Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala y, el mes pasado, el gobierno suspendió los servicios consulares para los hombres que no están registrados en el ejército.

Aun así, muchos intentan huir de todos modos. Andrii Demchenko, portavoz del Servicio de Guardia de Fronteras de Ucrania, declaró a CNN que sus agentes detienen a diario a personas que intentan cruzar fuera de Ucrania.

Algunos están dispuestos a arriesgarlo todo intentando escapar. El Servicio de Fronteras declaró que, desde el comienzo de la invasión a gran escala, se han encontrado los cadáveres de 32 hombres en el río Tysa, en la frontera con Rumania y Hungría.

Andrew Carey, de CNN, ha contribuido a la información.