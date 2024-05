Incendio de basura en India genera emisiones de metano 1:58

(CNN) -- Al menos seis recién nacidos murieron el sábado en un incendio en un hospital infantil de Nueva Delhi, la capital india, según informaron las autoridades locales.

Doce recién nacidos fueron rescatados del hospital, pero seis murieron en el incendio, declaró a CNN Atul Garg, jefe de los Servicios de Bomberos de Delhi.

Uno de los bebés rescatados se encuentra en estado grave, y los otros cinco están recibiendo atención médica, dijo Garg.

Los bebés rescatados no han sido identificados porque las autoridades aún no encuentran sus actas de nacimiento, según Garg. No está claro si los registros de nacimiento fueron destruidos en el incendio.

Los Servicios de Bomberos de Delhi dijeron que habían recibido una llamada a las 23.32 hora local y que nueve camiones de bomberos habían acudido al lugar.

Las operaciones de rescate siguen en marcha, dijo Garg, quien añadió que el fuego se inició en un edificio vecino, pero la causa exacta del incendio aún no se ha determinado. Imágenes de video del servicio de bomberos mostraron llamas envolviendo la planta baja y los pisos superiores del hospital.

En 2021, 10 recién nacidos murieron en el incendio de un hospital en el estado occidental indio de Maharashtra.