OPINIÓN | El futuro de la princesa Kate

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento. Productora de cine. Columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN) --El inesperado anuncio de las elecciones británicas que ocurrirán este julio está dando un respiro a William y Catherine. Un compás de espera y una muy especial oportunidad de descansar ―y no preocuparse tanto de sus visitas oficiales.

Considerando el tiempo que la princesa ha estado fuera de su trabajo como integrante de la familia real y lo parco que han sido sus médicos, cabría preguntarse si su rol seguirá siendo o no tan prominente en el futuro.



Para la imagen de la popular monarquía inglesa, ¡esto sería algo desafortunado porque Kate es la gran protagonista y “superestrella” de la familia! ¡Un afecto que se ha ganado, y es muy querida y admirada por el pueblo!

Esto parece ser una señal de que su salud todavía necesita más cuidado. Hay muchos interrogantes. O ―me pregunto― ¿es que su recuperación tras la quimioterapia preventiva es más lenta y difícil de lo que se esperaba?

A raíz de sus problemas de salud, no es la primera vez que se genera confusión, especulaciones y preocupación en torno a los deberes reales de la princesa de Gales.

Y entretanto, un diligente príncipe William ha estado dando lo mejor de sí durante sus apariciones públicas desde que su esposa Catherine anunció su diagnóstico de cáncer a mediados de marzo. Se ha comportado maravillosamente y cumple su deber con amabilidad y una sonrisa. ¡Bravo por él!

Y en mayo, en un evento oficial en el hospital St Mary’s, posó para fotografías en las instalaciones, ubicadas en el extremo suroeste de Inglaterra, e incluso informó brevemente sobre la salud de la princesa y le dijo a un administrador del hospital que la princesa, de 42 años, estaba "bien", antes de agregar que sus tres hijos (el príncipe Jorge, de 10 años, la princesa Carlota, de 9, y el príncipe Luis, de 6) estaban celosos de que viajara a uno de sus destinos familiares favoritos sin ellos.

No hay que ser pesimistas, porque ―según todos los indicios― la princesa parece estar en camino a la recuperación, por lo que podría sentirse lo suficientemente fuerte como para involucrarse mucho con los niños y seguir siendo una madre activa. Ojalá siga así.

Aunque la recuperación va bien, los pacientes en estas condiciones a veces no pueden ver a mucha gente porque son susceptibles de enfermarse y no quieren que su salud se vea comprometida.

Aun así, las preguntas sobre su regreso a los deberes reales siguen en el aire, y los últimos informes afirman que podría no reanudar su trabajo hasta el otoño boreal ¡o incluso el próximo año! ¡Por lo que la incógnita del futuro de la monarquía sigue en una nebulosa!