(CNN Español) -- A mediados de enero, Catherine, princesa de Gales, fue sometida a una anunciada cirugía abdominal. El Palacio de Kensington dijo en ese momento que era una cirugía para una afección no cancerosa. Poco después, dejó el hospital, pero desde entonces las teorías conspirativas sobre su situación habían ido en aumento. Este viernes, Kate anunció en un video que había sido diagnosticada con cáncer.

Esto es lo que ha pasado en los últimos meses.

El 25 de diciembre de 2023 fue la última aparición pública de la princesa hasta los videos de anuncio de sus condición de marzo.

El 16 de enero, Catherine ingresó en el hospital privado London Clinic para someterse a una operación abdominal.

El 17 de enero, se conoció que el rey Carlos III acudiría al hospital para recibir tratamiento por agrandamiento de la próstata. Más adelante, fue sometido a una operación por el agrandamiento benigno de la próstata. En febrero, se reveló que el monarca padecía una forma de cáncer. El Palacio de Buckingham no precisó de qué tipo de cáncer se trataba, pero dijo que está recibiendo tratamiento.

El 29 de enero, Catherine dejó el hospital y regresó a Windsor para continuar su recuperación de una cirugía abdominal, según informó el Palacio de Kensington. No hubo imágenes públicas de su salida.

El 27 de febrero, se conoce que el príncipe William, marido de Catherine, no asistiría al funeral de su padrino debido a una situación personal. Esto alimentó aún más las teorías conspirativas sobre la ausencia de la princesa.

Durante los días siguientes, el Palacio enfrentó una creciente presión para compartir más información sobre la futura reina. Finalmente, tomó la rara decisión de contraatacar los rumores, diciendo que había "aclarado en enero los plazos de la recuperación de la princesa” y solo proporcionaría actualizaciones significativas. “Esa directriz sigue vigente", dijeron.

El 10 de marzo, el Palacio de Kensington difundió la primera fotografía oficial de Catherine desde que se sometió a una cirugía abdominal en enero.

La princesa de Gales aparece sentada al aire libre, rodeada de sus tres hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. La foto fue atribuida a William, príncipe de Gales. La imagen fue difundida por del Día de la Madre en el Reino Unido.

El 11 de marzo, varias agencias de noticias importantes informaron que retiraron una imagen distribuida por el Palacio de Kensington que muestra a la princesa de Gales y a sus hijos diciendo que creían que la foto había sido manipulada.

El mismo 11 de marzo, la princesa de Gales asumió la responsabilidad y pidió disculpas por una fotografía oficial editada que varias agencias internacionales de noticias retiraron ante la preocupación de que hubiera sido manipulada. Catherine escribió en X: "Como muchos fotógrafos aficionados, ocasionalmente experimento con la edición. Quiero expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer".

El 18 de marzo, un nuevo video muestra a la princesa de Gales de compras con el príncipe William durante el fin de semana.

Sin embargo, el video no parece haber calmado las numerosas teorías conspirativas alrededor de la princesa. Hay decenas de detectives aficionados que se dedican a crear líneas de tiempo para encontrar respuestas a diversas teorías no comprobadas sobre qué le sucede a la princesa. Analizan imágenes anteriores y las tildan de falsas y especulan con explicaciones de lo más sencillo a lo más fantasioso.

Lejos de calmar los rumores, otro evento reciente sigue alimentando suspicacias. Este 19 de marzo, se conoció que una nueva fotografía oficial que involucra a la princesa de Gales, fue manipulada digitalmente, según Getty Images. La agencia dijo que la fotografía de la reina Isabel con sus nietos y bisnietos, tomada por Catherine y publicada por el Palacio de Kensington el año pasado, ha sido "mejorada digitalmente", y un análisis de la CNN encontró signos de alteración en 19 lugares.

El 22 de marzo, Kate reveló que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en las "primeras etapas" de tratamiento.

El anuncio, que la princesa describió como un "gran impacto", se hizo a través de un mensaje de video.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", dijo la princesa, de 42 años, quien está casada con el heredero al trono británico, el príncipe William.

"La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo.

