Agencias de noticias retiran una foto de Kate, princesa de Gales, citando preocupaciones de manipulación de la imagen

El príncipe William asiste solo a los premios BAFTA 0:24

(CNN) -- Varias agencias de noticias importantes han retirado una imagen distribuida por el Palacio de Kensington que muestra a Kate, princesa de Gales, y sus hijos, diciendo que creen que la foto ha sido manipulada.

La fotografía es la primera imagen oficialmente publicada de la princesa desde que se sometió a una cirugía abdominal en enero, y llega después de semanas de intensa especulación pública y crecientes teorías de conspiración en las redes sociales sobre su paradero exacto y su estado de salud.

La imagen fue publicada este domingo con un mensaje de la princesa agradeciendo al público por su apoyo mientras se celebraba el Día de la Madre en el Reino Unido.

CNN está revisando la foto y ha contactado al Palacio de Kensington para obtener comentarios.

The Associated Press señaló que "al examinarla más de cerca, parece que la fuente ha manipulado la imagen".

AFP dijo que había retirado la foto debido a "un problema editorial". La imagen "ya no puede ser utilizada de ninguna manera. Por favor, retírenla inmediatamente de todos sus servicios en línea", dijo AFP.

Reuters y AP señalaron ambos el espacio de la manga de la hija de Kate, Charlotte, como un área que suscitó preocupaciones de manipulación.

Reuters dijo que la manga no estaba alineada correctamente, lo que sugería que la imagen había sido alterada. Dijo que la agencia no pudo determinar de inmediato cómo, por qué o quién se realizó la alteración.

The Associated Press también señaló "una inconsistencia en la alineación" de la mano de la hija, diciendo que la imagen había sido manipulada "de una manera que no cumple con los estándares fotográficos de AP".

La mayoría de las agencias de fotos y organizaciones de noticias tienen reglas estrictas contra la publicación de imágenes que hayan sido editadas o manipuladas en exceso. Reuters dice que solo permite el uso de Photoshop de "manera muy limitada", como recortar o redimensionar imágenes, o equilibrar su color.

Eliminar elementos de una foto o agregarlos está estrictamente prohibido porque socava la confianza en la imagen.

Las agencias de noticias a menudo también utilizan software especializado para verificar fotografías en busca de evidencia de manipulación. Los avances rápidos en la inteligencia artificial generativa en los últimos años han hecho que sea cada vez más fácil para actores malintencionados crear fotografías y videos falsos convincentes, creando más dificultades de verificación para las organizaciones de noticias.

La eliminación de las imágenes por parte de las principales agencias de noticias crea un nuevo dolor de cabeza de relaciones públicas para la familia real británica en un momento en que intentaba calmar algunas de las especulaciones más salvajes que habían explotado en línea después de la cirugía de Kate.

El Palacio de Kensington había dicho en enero que era poco probable que la princesa, de 42 años, regresara a los deberes públicos hasta la Pascua a finales de marzo. El palacio no reveló para qué era su cirugía, pero dijo que no era cancerosa.

Su larga desaparición de la vista pública generó furiosos rumores en línea y cobertura mediática internacional. Algunos de estos disminuyeron un poco después de que surgiera una fotografía a principios de marzo de Kate en un automóvil conducido por su madre; se la vio usando gafas de sol oscuros y sentada en el asiento delantero del pasajero.

Pero la especulación continuó principalmente en línea, especialmente en las redes sociales, alimentada por otros incidentes dentro de la familia real, como cuando el príncipe William se retiró de una importante reunión familiar a principios de este mes sin explicación pública.

El palacio enfrentaba una creciente presión para compartir más información sobre la futura reina, sin comprometer su privacidad médica.

En febrero, el palacio tomó la rara decisión de contraatacar los rumores, diciendo que había "aclarado en enero los plazos de la recuperación de la Princesa y solo proporcionaríamos actualizaciones significativas. Esa guía sigue vigente".