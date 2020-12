FOTOS | El 2020 en imágenes: mayo

La cifra de muertes por la pandemia siguió en aumento en mayo, pero eso no impidió que los manifestantes inundaran las calles tras la trágica muerte de George Floyd. Floyd, un hombre negro de 46 años, murió bajo custodia policial en Minneapolis. Sus últimos momentos quedaron grabados en un video, en el que se ve cómo un policía se arrodilla sobre su cuello durante más de siete minutos. Floyd suplicaba ayuda mientras permanecía inmovilizado, diciendo que no podía respirar. Lo sucedido recordó la muerte en 2014 de Eric Garner, quien pronunció las palabras "No puedo respirar" mientras un agente le aplicaba una maniobra de restricción por el cuello en Nueva York. La muerte de Floyd encendió un ajuste de cuentas racial en Estados Unidos. También se produjeron manifestaciones en otros países. Las protestas fueron en su mayor parte pacíficas, pero en algunas ciudades se produjeron casos de violencia, en los que los manifestantes se enfrentaron a la policía y se saquearon e incendiaron tiendas. En algunas zonas, las personas derribaron estatuas de hombres que alguna vez defendieron o comerciaron con la esclavitud.