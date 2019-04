Todo parece apuntar a que la campaña presidencial de 2020 será la más costosa en la historia política de Estados Unidos. Mientras que el presidente Donald Trump recaudó US$ 30,3 millones en el primer trimestre y tiene US$ 80 millones en las arcas de su campaña, los demócratas recaudaron US$ 79 millones entre los 16 candidatos que reportaron sus ingresos. Los detalles sobre la campaña presidencial de 2020 y los millones de dólares que acumulan los aspirantes a ocupar la Casa Blanca a partir de 2021 en el #CierreDirecto.