El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Eduardo Balarezo, comenta las repercusiones del llamado juicio del siglo, en donde un jurado estadounidense declaró culpable al capo de 10 cargos. Balarezo afirmó que el Chapo no es la causa de los problemas de narcotráfico sino un síntoma, y explicó que mientras Estados Unidos no solucione el problema del consumo de drogas y México el de la pobreza, la sentencia no tendrá efecto en la crisis de inseguridad y violencia.