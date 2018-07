El expresidente de Ecuador Rafael Correa vive un momento difícil, enfrenta prisión preventiva tras no cumplir la orden de presentarse ante la Corte Nacional de Justicia en la ciudad de Quito. Esté miércoles el exmandatario publicó un video en su página de Facebook aclarando su postura en referencia al pedido de extradición, aunque señala que esta no prosperará porque un país como Bélgica, dice, no lo va a permitir. Una vez más Correa insistió en que este fallo es parte de un complot y que la medida cautelar es una sentencia anticipada. Le pidieron un imposible, asegura, al exigirle presentarse cada 15 días ante la justicia ecuatoriana. Rafael Correa está convencido de que la solución a este asunto tiene que ser política y no jurídica. Correa se encuentra vinculado en el caso del intento de secuestro de exasambleísta Fernando Balda, hecho que ha negado en repetidas ocasiones. Conclusiones entrevistó a Fausto Terán, especialista en derecho penal y miembro del equipo técnico de expresidente Correa.