La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) difundió un video sin audio en el que puede verse a Joaquín “El Chapo” Guzmán con los ojos llorosos y limpiándose una lágrima a su llegada a Nueva York el 19 de enero de 2017. Las imágenes corresponden a la fecha en que se concretó la extradición de Guzmán a EE.UU. Jeffrey Lichtman, uno de sus abogados, dice no haber visto antes este material. Agregó que el video no fue presentado en la corte y dijo a CNN que es “despreciable” que el gobierno no haya dado a conocer hasta ahora un video que podría haber “humanizado” un poco al Chapo. Este martes, el jurado en el juicio contra el narcotraficante lo declaró culpable de todos los cargos por lo que podría ser condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Guzmán Loera será sentenciado el 25 de junio. MIRA: Joaquín “El Chapo” Guzmán es declarado culpable de los 10 cargos en su contra