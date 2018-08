Sara Vallejo, de 80 años, vendió su hogar y todo lo que tenía para comprar una casa rodante y salir a recorrer Sudamérica. Lleva meses de viaje y no piensa detenerse; todo lo contrario, quiere continuar su travesía hacia el resto del continente y quizá hasta Europa. "La vida es muy cortita, no es solo llegar ni tampoco los kilómetros que he hecho, ni cuántas horas manejé; es ir a donde el viento me lleve", dice Vallejo.