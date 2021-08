Cineasta revela que parte de la población afgana ya está con los talibanes

En su recorrido por los alrededores de Kabul grabando el documental "Buscando a Dios" el cineasta chileno Jorge Said ha conversado con diversos pobladores. En el área agrícola le han dicho que aprueban el gobierno talibán y que "las mujeres no importan", cuando él les pregunta por el trato que ellas reciben bajo este régimen. Said relata que parte de la población cree que con los talibanes estarán más seguros que antes.