Águila calva incuba sus 3 huevos por más de 60 horas en las montañas de San Bernardino

Jackie y Shadow, águilas en las montañas de San Bernardino, cuidan de sus tres huevos, especialmente desde que las fuertes lluvias azotaron a la región de California. De acuerdo con Sandy Steers, directora ejecutiva de Friends of Big Bear Valley and Big Bear Eagle Nest Cam, a Jackie le gusta controlar la situación, no confía en nadie y decide cuándo es su turno de incubar sus tres huevos.