"Es un honor que me insulte": Alberto Fernández cruzó a un diputado opositor y este le respondió en Twitter

En medio de su discurso durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso en Argentina, el presidente Alberto Fernández tuvo un fuerte cruce con el diputado opositor Fernando Iglesias y se vivió un momento tenso en el recinto. "Es un honor que me insulte", le dijo. Aunque no queda claro qué sucedió exactamente dentro de la Cámara este miércoles, Iglesias le respondió al mandatario en Twitter: "No lo insulto, lo describo".