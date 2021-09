Alex Murdaugh, un prominente abogado de Carolina del Sur, se entregó voluntariamente a la policía, pero esta decisión no está relacionada con el caso aún en investigación del asesinato a tiros de su esposa e hijo en junio. Murdaugh es investigado por cargos relacionados con un intento de asesinato posterior dentro de un esquema de fraude de seguros, en el que él mismo era el objetivo, según documentos de la corte. Supuestamente, Murdaugh pidió a un antiguo cliente que le disparara en la cabeza para matarlo y que su otro hijo pudiera cobrar un millonario seguro de vida. Pero el plan falló porque el disparo no fue fatal. Por si esta trama no fuera ya complicada, tiene un nuevo giro: se abrió otra investigación por la muerte en 2018 de una empleada del hogar de la familia.