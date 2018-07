Colombia: Expresidente Álvaro Uribe renuncia al Senado; su partido le pide que desista

El senador colombiano y expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul debido a la investigación legal e indagatorias de la Corte Suprema en su contra. Su partido Centro Democrático le solicitó que no renunciara en un comunicado asegurando que "Colombia lo necesita". Mientras el presidente electo de Colombia, Iván Duque, dijo que Uribe y los colombianos deben contar con todas las garantías para ejercer su defensa. Uribe asegura que no tiene garantías en la Corte por eso prefiere irse a la justicia ordinaria. El Congreso aún no ha aceptado su renuncia.