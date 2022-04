Amal Clooney increpa a los políticos en la ONU: Temo que Ucrania acabará sola persiguiendo a los autores de estas atrocidades

La abogada de derechos humanos Amal Clooney se dirigió a las Naciones Unidas para exigir a los políticos que garanticen que habrá rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania: "Lo que me preocupa mientras me siento aquí hoy es que la acción resuelta que hemos visto en los primeros 50 días de esta guerra resultará ser el punto culminante en lugar del punto de partida de la respuesta legal y diplomática. Que sus acciones se desvanecen lentamente en un patrón predecible, una gran cantidad de investigaciones, comités e informes, pero una escasez de enjuiciamientos, condenas y sentencias. Políticos que piden justicia, pero no cumplen. Mi temor es que ustedes estarán ocupados y distraídos, y que cada día habrá menos cobertura de la guerra y la gente se volverá un poco más insensible a ella. Y que Ucrania acabará sola persiguiendo a los autores de estas atrocidades. No podemos permitir que eso suceda. Todo Estado que profese respetar los derechos humanos debe asegurarse de no convertirse en un refugio seguro para los criminales de guerra".