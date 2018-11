Amazon finalizará su búsqueda de una segunda sede a finales de este año. Las nuevas instalaciones costarán al unos 5 mil millones de dólares y supondrán la creación de hasta 50.000 empleos. La compañía ha reducido 238 propuestas a 20 ciudades finalistas. The New York Times informó que Amazon está cerca de un acuerdo para dividir la nueva sede entre el vecindario de Long Island City, en el barrio de Queens, Nueva York, y el área de Crystal City en Arlington, Virginia. The Wall Street Journal informó que Amazon planea dividir su segunda sede de manera uniforme entre dos ciudades en lugar de elegir una ganadora.