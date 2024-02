El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, niega que su campaña de 2006 haya recibido dinero del narcotráfico. Sin embargo, el centro de investigación periodística sin fines de lucro, InSight Crime, detalló este martes en una publicación cómo la DEA presuntamente investigó esa campaña presidencial hasta determinar que habría recibido al menos US$ 2 millones provenientes de la organización de los Beltrán Leyva. CNN contactó al vocero del Gobierno de México, para conocer su reacción a este señalamiento en específico, pero, hasta ahora, no hemos recibido respuesta. También solicitamos reacción de la DEA y el Departamento de Justicia nos respondió que preferían no comentar sobre la investigación periodística.