El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó durante su conferencia matutina al diario The New York Times por una publicación en la que cuestionaba las cifras de muertes por coronavirus que informa el Gobierno. López Obrador dijo que el diario es “famoso pero con poca ética, en este caso es evidente que no hicieron un buen trabajo”. El jefe del buró del periódico en México, Azam Ahmed, respondió ante los cuestionamientos a la publicación diciendo que ningún miembro del gobierno mexicano había desmentido la información del reportaje, ni los de los demás medios internacionales que también cuestionan las cifras. Además, AMLO pidió disculpas a los médicos por las declaraciones sobre el sector salud, pero reiteró que algunos se han aprovechado de la medicina para enriquecerse.Todo esto y más información con Mario González en Perspectivas México a las 6 P.M. ET.

