AMLO: "No hay nada que temer. Están muy bien hechos los libros (de la SEP)"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante la "mañanera", que quienes critican los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) son solo "exageraciones". También habló sobre las boyas y la muerte de migrantes en el Río Grande y dijo que "es inhumano, que no se trata así a ninguna persona". Por último, dio a conocer un video hecho por inteligencia artificial con él cantando "A mi manera" ("My Way").