López Obrador: No usaré cubrebocas porque ya no contagio

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que tras recuperarse de covid-19 no usará cubrebocas, a pesar de que las propias autoridades de salud del Gobierno piden a la población que estuvo contagiada no dejar de usarlo. El mandatario reapareció luego de dos semanas ausente debido a la enfermedad. Usar tapabocas, practicar el distanciamiento físico y lavarse las manos con frecuencia son las principales recomendaciones de las autoridades sanitarias para enfrentar la pandemia. Además, se sabe que es posible contraer de nuevo el covid-19 y no está muy claro cuánto dura la inmunidad tras superar la enfermedad.