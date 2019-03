El colombiano Enrique Campos fue uno de los artistas que trabajó en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, ganadora del Oscar por mejor película animada. ¿Qué hace única a esta producción? ¿Por qué no se parece a otras animaciones? Efectos visuales como nunca antes vistos y un protagonista afrolatino hacen parte de la fórmula. Esta es la historia detrás de una cinta que ha roto esquemas en el mundo del 3D y de los estereotipos de superhéroes.