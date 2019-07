“Hay gente que sí necesita que la ayuden a recordar. Yo sé que no hay nada que me devuelva a mi mamá, por eso para mí la memoria es tan fundamental porque es lo único que sí depende de mí y voy a hacer todo para que la memoria no muera”, dice Gabriela Rodríguez, quien hoy tiene 25 años, la misma edad que el reclamo de justicia. Este jueves 18 de julio, a las 9:53AM, una sirena sonará de nuevo para impedir que Buenos Aires olvide que la muerte se tragó una calle entera y que el terror destruyó cientos de vidas, cuando aquel lunes de 1994 un choche bomba demolió la sede de la mutual judía AMIA, matando a 85 personas, en el peor atentado terrorista en la historia de Argentina.