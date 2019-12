El analista internacional y experto en temas de Medio Oriente, Jodor Jalit, cree que a pesar de que Arabia Saudita cerró el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el mundo no lo ha hecho. Jalit opina que el asesinato no quedó impune, pero considera que faltó justicia total porque no se imputó a todos los involucrados en la toma de decisiones.