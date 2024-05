Argentina vive este jueves un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que adhirieron varios gremios. Es el segundo paro de estas características desde que asumió Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023. Las calles de Buenos Aires, como en el resto del país, lucen casi vacías y sin actividad, ya que no hay transporte público ni bancos, muchos comercios no abrieron y no hay clases en los centros educativos. El comunicado de las centrales obreras denuncia un "ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, asalariados y